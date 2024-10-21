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Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о сотрудничестве

Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и стратегическом развитии. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере финансовых технологий и создание новых платёжных решений для бизнеса. Основные цели документа заключаются в совместном внедрении инновационных продуктов для микро- и малого бизнеса, а также в расширении международного сотрудничества в рамках платёжных систем стран БРИКС.

«Банковская группа Синара в лице Делобанка будет предоставлять инфраструктуру и экспертизу для развития продуктов Udmpay, улучшая клиентский опыт и поддерживая интеграцию международных платёжных систем. Компания Udmpay получит статус платежного агрегатора, что упростит процесс онбординга клиентов», – отметил Денис Ошев, председатель правления банка «Синара».

«В России боле 16 млн микропредприятий, которые недополучают цифровые сервисы и банковские решения. С помощью банка «Синара» сервисы Udmpay станут значительно доступнее, а подключение будет проходить проще и быстрее», – сказал Денис Дмитриев, генеральный директор Udmpay.

Udmpay – международный финтех-проект торгового дома «Сделано в Удмуртии», поддерживается со стороны правительства Удмуртской Республики, является резидентом Фонда «Сколково». Компания предоставляет услуги платежного агента и агрегатора для коммерческих предприятий, которые принимают платежи от физических лиц за товары и услуги. Udmpay поддерживает международные платежи, интеграцию платёжных систем стран БРИКС и участвует в создании новых национальных платёжных

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