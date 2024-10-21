Резидент «Сколково» «Нейротренд» выйдет на рынок Бразилии

Компания «Нейротренд», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключила партнёрское соглашение с компанией Neurobranding LAB для совместной работы над развитием нейротехнологий в Бразилии. Партнёры намерены продвигать передовые технологии и развивать совместные образовательные проекты в сфере нейроисследований.

Текущей осенью при поддержке московского правительства была организована реверсная бизнес-миссия, направленная на развитие экспортных отношений России в Бразилии. В ходе нее компания «Нейротренд» приняла участие во встречах с бразильскими технопарками, университетами и представителями бизнеса и договорилась о партнерстве с Neurobranding LAB.

Основные направления сотрудничества включают: совместные разработки нейротехнологических решений; кооперацию в дистрибуции программно-аппаратного комплекса «Нейробарометр» на рынке Бразилии; развитие деловых связей и партнёрств; сотрудничество в продажах и коммерческом развитии.

Одной из ключевых задач является внедрение инновационных решений на бразильский рынок в области бизнеса, образования, транспортной безопасности и развития личности. Новое партнёрство позволит обеим сторонам активно участвовать в разработке совместных проектов и расширении своего присутствия на новых рынках.

«Подписание соглашения между Neurobranding Lab и “Нейротренд” — это стратегический шаг на пути глобального распространения нейронаук, применяемых в бизнесе. Это партнёрство укрепляет нашу роль как одной из передовых компаний в Бразилии в области нейробрендинга и представляет собой уникальную возможность расширить применение нейронауки в корпоративной среде, продвигая инновации, которые влияют как на развитие человека, так и на развитие организации. Вместе мы будем разрабатывать решения, которые существенно изменят эти сферы, с акцентом на прикладную нейронауку и нейротехнологии», — сказала Регина Монж, основатель Neurobranding LAB.

«Латинская Америка — одно из новых направлений, куда мы стараемся переориентировать экспортные отношения. В 2022 г. “Нейротренд” стал финалистом конкурса “Open БРИКС”, организованного Агентством инноваций Москвы, что дало нам возможность познакомиться с бразильским рынком, установить важные контакты и войти в программу фасилитации технопарка Supera Parque. Это стало началом пути в Бразилию, а подписание соглашения с Neurobranding LAB — следующий важный шаг для развития бизнеса на новых экспортных рынках. Надеемся, что подписание данного соглашения станет эффективным шагом к укреплению наших отношений с Бразилией», — отметила Алеся Чичинкина, директор по коммуникациям и международному развитию «Нейротренд».