Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ

Компания Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее востребованных областях ИТ.

СПбГУ – один из старейших университетов России. Среди студентов и аспирантов из разных стран, обучающихся там ежегодно, – будущие специалисты в сфере цифровизации, технологий баз данных, геоинформатики, биоинформатики, бизнес-аналитики и других ИТ-направлений. Санкт-Петербургский университет обладает научным парком, оснащенным современным оборудованием, занимается разработкой собственных цифровых сервисов и активно внедряет практики цифрового образования.

По данным НП «Руссофт», профильные вузы Санкт-Петербурга ежегодно готовят 20 тыс. студентов по различным ИТ-специальностям.

При этом, как рассказали специалисты HeadHunter (hh.ru), наибольшая часть соискателей на позиции джуниор-специалистов в ИТ (то есть, как правило, недавние выпускники) претендуют на позиции программистов, разработчиков (12% резюме от всего объёма), а также аналитиков (12%) и руководителей ИТ-проектов (10% от всего объёма в данной категории соискателей).

Первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова отметила, что Санкт-Петербургский университет тесно сотрудничает с ведущими ИТ-компаниями для реализации совместных образовательных и научных проектов: «Современные студенты должны быть готовыми к требованиям рынка труда, в том числе в сфере ИТ. Я убеждена, что вместе с нашим новым партнёром – компанией Axenix – мы сможем не только делать обучение более интересным и полезным, но и будем готовить настоящих профессионалов-лидеров в сфере информационных технологий, которые в дальнейшем будут востребованы в различных сферах экономической деятельности».

Axenix в рамках заключенного партнерства планирует помогать СПбГУ в разработке специальных учебных курсов и дисциплин, оказывать экспертную поддержку студенческих мероприятий, а также принимать участие в работе учебно-методических и экзаменационных комиссий вуза. Кроме того, компания будет организовывать стажировки для студентов СПбГУ в своем офисе в Санкт-Петербурге, помогать в трудоустройстве выпускников, оказывать методическую помощь преподавателям.

«За многолетнюю деятельность специалисты Axenix накопили большой опыт взаимодействия с вузами по разным направлениям – от помощи в организации образовательного процесса до создания лабораторий по отдельным технологическим направлениям. Спрос на ИТ-специалистов разных сфер среди петербургских предприятий традиционно высокий. Мы благодарны доверию руководителей и научного сообщества СПбГУ и уверены, что наше сотрудничество будет максимально плодотворным», – сказал Юрий Иванов, региональный директор Axenix в Петербурге.

В Axenix отмечают, что нацелены развивать взаимодействие среди студентов СПбГУ, других крупнейших вузов и ИТ-сообществ, используя богатый проектный опыт специалистов Axenix, которые могут выступать в роли наставников. Компания планирует развивать работу с молодыми ИТ-специалистами через успешно зарекомендовавшие себя в других локациях инструменты – от хакатонов до выездных мастер-классов и стажировок.

«С января по октябрь 2024 г. на рынок труда Петербурга вышло 6,5 тыс. начинающих ИТ-специалистов, имеющих законченное высшее образование, связанное с ИТ-сферой и технологиями, – отметила Юлия Сахарова, директор hh.ru в СЗФО. – По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. доля таких соискателей в городе выросла на 28%. Конкуренция среди «джунов» очень высокая: более 17 резюме на одну вакансию при «норме» в 4-7. При этом, конечно же, для каждого работодателя кроме количества соискателей важно и их качество (подготовка, знания, компетенции и навыки). А в данном случае исследования hh.ru показывают, что, работодатели, как правило, ставят 3 балла из 5 уровню знаний недавних выпускников. Более того, каждая третья компания, связанная с ИТ-сферой, в рамках опроса hh.ru заявила, что в 2024 г. сроки закрытия вакансий стали еще более длинными, а процесс усложнился. Поэтому чем больше начинающий ИТ-специалист может получить практики до выхода из вуза, тем лучше для его карьеры».

Офис Axenix в Санкт-Петербурге был открыт в апреле 2024 г., он стал пятым подразделением в региональной сети компании наряду с офисами в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В каждом регионе присутствия компания стремится активно сотрудничать с местными университетами, колледжами, ИТ- и бизнес-сообществами, способствуя появлению на рынке труда квалифицированных специалистов, готовых к работе с самыми современными цифровыми технологиями.