Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО

Инженер по защите контейнерных сред или Application Security инженер (Container Security), Инженер машинного обучения (ML инженер), Специалист по защите искусственного интеллекта (MLSecOps) MLSecOps Architect – самые редкие и востребованные вакансии на рынке кибербезопасности. Резюме с такими навыками на российском рынке DevSecOps отслеживают и «отлавливают» в первую очередь. Об этом рассказала Дарья Фигуркина, директор по талантам одного из ведущих экспертов создания защищенного ПО - ГК Swordfish Security.

Мнение эксперта подтверждает статистика, количество вакансий для инженеров контейнерных сред, даже с учетом узкой специализации применения, за девять месяцев 2024 г. выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, который проанализировал вакансии в сфере DevSecOps. При этом зарплатное предложение, по данным сервиса, для таких специалистов также выросло. И сегодня Application Security инженеру предлагают в среднем 300 тыс. руб., что на 20% выше, чем годом ранее. ML-инженеры, по данным hh.ru, стали востребованнее на 53%, помимо этого, представителю этой редкой профессии работодатели в 2024 г. готовы платить на 43%, также чуть менее 300 тыс. руб. в месяц. Что касается вакансий специалистов по защите ИИ, их количество, по данным рекрутингового портала, снизилось на 11%. Эксперты связывают это с тем, что для российского рынка работа с MLSecOps пока достаточно новое явление, однако за каждого такого специалиста работодатели держатся.

В топ самых востребованных профессий входят и разработчики со знанием языка программирования Go. Для таких сегодня рынок отечественного DevSecOps предлагает самые интересные условия и с точки зрения зарплат, и с точки зрения бонусов. По данным hh.ru, вакансий «Разработчик со знанием Go» за год стало больше на 30%, а зарплаты для этих редких программистов выросли на 16% до 258500 руб. в среднем. Они самые «дорогие» в отрасли. Для сравнения, разработчику на JavaScript работодатели в среднем предлагают 143500 руб. в месяц.

«Если говорить о рынке ИБ в целом, по нашим данным зарплаты в сфере безопасной разработки ПО за последний год выросли на 20%(по сравнению с 2023). Но, разумеется, некоторые редкие специалисты растут в цене гораздо быстрее коллег за счет своих уникальных компетенций», - сказала Дарья Фигуркина, директора по талантам ГК Swordfish Security.

По данным сервиса hh.ru

Отличительная особенность рынка DevSecOps в том, что поиск кандидатов и работа с разработкой безопасного ПО возможна только внутри страны. Это снижает риски, но не позволяет нанимать инженеров за границей, например, в СНГ или из числа релокантов, работающих в Европе и Азии.

Еще один тренд, который отмечает эксперт, зарплатный уровень в этой сфере не зависит от региона внутри России, при том, что нужный специалист, вероятнее всего, будет работать на 100% удаленке.

«Рынок разработки безопасного ПО в России сегодня – это рынок соискателей, и, если в большинстве других профессий есть региональная разница в зарплатах, для удаленных сотрудников в сфере информационной безопасности ее не существует. У нас очень много Сибири и Урала. Там сильная высшая школа. Томский, Омский университеты имеют хорошую образовательную базу. Инженеров на удаленке в прошлом году у нас было 40%, в этом году эта цифра чуть выше – 44% сотрудников работают удаленно» - сказала Дарья Фигуркина.

В целом, по данным hh.ru, в список самых востребованных профессий в кибербезопасности и ИТ входят как раз специалисты по безопасной разработке. Вакансий DevSecOps инженеров в 2024 г. стало больше на 63% год к году. А вакансий специалистов по Application Security – на 19%.