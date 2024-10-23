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ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы компаний на территории Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В регионе Центральной Азии ГК Softline концентрируется на продвижении как собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, так и решений других вендоров. В Узбекистане группа компаний уже готова к предоставлению полного комплекса услуг, включая внедрение, сопровождение и обучение.

В лице ГК Softline локальные заказчики приобретают компетентного партнера, которому смогут доверить выполнение проектов любого уровня сложности, а вендоры могут быть уверенными в высоком качестве поддержки со стороны специалистов группы компаний при внедрении и эксплуатации их продуктов.

В Узбекистане команда Softline уже успела провести ряд маркетинговых активностей, а также приняла участие в двух знаковых мероприятиях. Среди них — конференция «КОД ИБ» в Ташкенте и крупнейшая международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Эксперты ГК Softline отметили высокий интерес со стороны заказчиков к продуктам ГК Softline, решениям в области кибербезопасности и решениям для цифровизации промышленности.

В последние годы Узбекистан стал центром притяжения зарубежных компаний. Республика становится все более привлекательным рынком сбыта и для российской ИТ-продукции. ИТ-индустрия в Узбекистане трансформировалась в один из важнейших элементов развития экономики. Сегодня перед страной стоят амбициозные задачи по цифровизации, которые планируют полностью завершить к 2030 г. Для этого республике нужны квалифицированные кадры, для подготовки которых открываются новые учебные заведения и запускаются специальные программы при поддержке государства.

«Выход в страны Центральной Азии является важной составляющей нашей международной стратегии развития. В соответствии с ней мы планомерно открываем новые центры экспертизы ГК Softline. На этот год мы запланировали выход в две страны данного региона и с успехом реализовали задуманное. В апреле мы объявили об открытии Хаба в Казахстане и сейчас с радостью сообщаем о начале работы ГК Softline в Узбекистане. В результате все больше клиентов смогут решить свои задачи, связанные с цифровой трансформацией. Мы уверены, что работа на новом рынке будет успешной и плодотворной, чему будет способствовать ряд благоприятных факторов. Это и активная поддержка государством цифровой трансформации, и развитая цифровая инфраструктура с большим потенциалом роста, и устойчивый спрос на ИТ-специалистов, а также повышение доступности и востребованности ИТ-образования», — отметил Роман Яшин, директор ГК Softline в Центральной Азии.

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