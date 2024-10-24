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«СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО

«СКБ Контур» и правительство Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО. Документ подписали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Стороны договорились о сотрудничестве, которое направлено на развитие электронного документооборота и повышение операционной эффективности в исполнительных органах региона.

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области, сказал: «Подписанное соглашение поможет решать приоритетные задачи развития цифровых технологий в госуправлении. Электронный документооборот позволяет в значительной степени улучшить операционную эффективность в исполнительных органах государственной власти Свердловской области. Взаимодействие в этой сфере с одним из крупных разработчиков высокотехнологичных продуктов и цифровых платформенных решений, несомненно, даст положительный эффект, а также укрепить наши партнерские отношения».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», отметил: «Соглашение о сотрудничестве между «Контуром» и правительством региона позволит объединить наши усилия для развития электронного документооборота. Это станет еще одним шагом к обеспечению участников электронного документооборота удобными и качественными интерфейсами работы – от веб-решений до средств интеграции в системы участников. Наша цель – сделать взаимодействие между гражданами, организациями и органами власти еще более простым и доступным».

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