«ЗащитаИнфоТранс» и «Солар» подписали соглашение о противодействии кибератакам в транспортной отрасли

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Солар» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Основная цель соглашения — наращивание киберустойчивости транспортной отрасли и формирование высоких стандартов защиты транспортных компаний от киберугроз.

Ключевые цели соглашения — улучшение защищенности сервисов транспортной среды и повышение доверия пользователей. В рамках сотрудничества стороны намерены совместно внедрять отраслевые инструменты и разрабатывать меры, направленные на защиту и бесперебойную работу информационных систем транспортных компаний. Отдельное внимание ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Солар» будут уделять повышению экспертизы ИТ-сотрудников транспортной системы, развитию их теоретических знаний и отработке практических навыков для подготовки квалифицированных специалистов, способных быстро и эффективно реагировать на актуальные типы киберугроз.

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Солар» также планируют оказывать совместную поддержку организациям и мероприятиям в рамках реализации государственной политики в области национальной и международной информационной безопасности.

Договор был подписан генеральным директором ГК «Солар» Игорем Ляпуновым и генеральным директором ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Ильей Переваловым.

«В транспортной отрасли недостаточная защита чревата не только материальным ущербом, но и угрозой национальной безопасности. Для укрепления ее киберустойчивости необходим комплексный подход и общие усилия опытных игроков в нашей сфере. «Солар» каждый день предупреждает угрозы в самых чувствительных сферах экономики, на этом опыте мы сформировали крупнейшую базу знаний о тактиках преступниках и методах противостояния им. Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы вместе с партнером выстроить надежную защиту в транспортной отрасли», — сказал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

«Цифровизация процессов в транспортной отрасли приносит значительные преимущества, такие как повышение эффективности, доступности и разнообразия сервисов, улучшение качества обслуживания, но также увеличивает риски для информационной безопасности. Только путем объединения усилий, обмена знаниями и разработки единых стандартов для транспортной отрасли можно создать фундамент для эффективного противостояния киберугрозам. Только скоординированные действия, поддерживаемые на государственном уровне, способны обеспечить надёжную защиту критически важных информационных систем, которые являются основой современной транспортной инфраструктуры.

Наше предприятие является центром компетенций в области обеспечения информационной безопасности транспортной отрасли, а также в вопросах достижения импортонезависимости объектов критической информационной инфраструктуры. Очень важным аспектом нашей деятельности является методическая поддержка, которую мы оказываем коллегам по транспортному цеху в части ИБ, а также повышение осведомленности работников предприятий транспорта в вопросах ИБ и цифровой гигиены в целом. Созданный на базе нашего предприятия отраслевой центр компетенций по информационной безопасности позволит объединить экспертов в области ИБ для скоординированного противодействия угрозам»», — отметил Илья Перевалов.

По данным ГК «Солар», количество DDoS-атак на российские компании растет с каждым годом. В первом полугодии 2024 г. их количество достигло 355 тыс. — на 16% больше, чем за весь 2023 г. Наибольший интерес для атакующих представляют отрасли с крупным объемом обрабатываемых данных и особой значимостью бизнес-процессов. Одной из таких является транспортная отрасль, которая сосредотачивает в себе огромный массив данных всего пассажиропотока, а ее информационные системы отнесены к объектам критической инфраструктуры. По данным Министерства транспорта, в прошлом году на эту отрасль было совершено 60 тыс. кибератак, что делает ее одной из наиболее активно атакуемых.