«Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI

АО «Точка» стало владельцем сервиса генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. Максимальная сумма сделки может составить 500 млн руб. при условии достижения всех KPI. Вместе с сервисом в «Точку» перешла и команда его разработчиков с опытом работы создания и внедрения инструментов ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Сервис был разработан компанией 24TTL — разработчиком программного обеспечения для онлайн-ритейла и электронной коммерции на рынке России и стран БРИКС. 24AI предназначен для игроков рынка e-commerce и дизайна, он официально вышел на рынок в апреле 2023 г. и привлек более 340 тыс. пользователей со всего мира.

Сервис решает одну из главных проблем продавцов и владельцев интернет-магазинов — создание продуктовых изображений для карточек товаров. Помимо генерации визуала, в сервисе есть полный набор инструментов для ретуши, редактирования и улучшения визуального контента. С помощью нейросети 24AI пользователь сможет вписать свой продукт в любое окружение, удалить фон, добавить тени, изменить отдельные участки или повысить качество и детализацию изображения.

Андрей Завадских, СЕО «Точки»: «Мы в «Точке» создаем сервисы, которые делают жизнь предпринимателя удобнее. Сейчас селлеры занимают более 10% от общего числа предпринимателей, а мы адаптируемся под рынок и уже не первый год развиваем продукты для этого сегмента. Сделка по покупке 24AI — это возможность объединить опыт команды 24TTL в разработке товарного контента и нашу экспертизу в в электронной коммерции».

Виталий Климов, CPO 24AI: «24AI не просто размещает продукт на сгенерированном фоне в других нейросетях. Мы создаем полноценное и реалистичное окружение вокруг продукта с высокой детализацией объектов. Одним из ключевых преимуществ 24AI является наш обширный датасет. Каждый день пользователи генерируют десятки тысяч изображений, которые мы используем для обучения и дообучения нейросетей. Разработанные нашей командой уникальные технологии генеративной графики обеспечивают технологическое преимущество, позволяющее Точке оптимизировать процессы и внедрить передовые ИИ-решения. Это поможет не только сохранить текущую лояльную аудиторию в сфере электронной коммерции, но и привлечь новых клиентов».

Юрий Шишкин, CEO 24TTL Global: «Создавая 24AI в рамках 24TTL, мы опирались на опыт взаимодействия с мировыми и российскими лидерами, такими как LG, Gauss, Барьер, Splat Global и другими, в таких отраслях, как потребительская электроника, FMCG, фармацевтика, DIY и товары для детей. Мы успешно внедрили в наш продукт лучшие практики электронной коммерции из этих категорий. В итоге, с использованием искусственного интеллекта, мы разработали решение, которое позволяет малому бизнесу применять передовые технологии генеративной графики.

Благодаря стратегическому партнерству с банком «Точка», эти инструменты стали доступны продавцам, открывая новые возможности для роста и масштабирования их бизнеса».

Нейросетью уже пользуется несколько крупных онлайн-ритейлеров, которые ежедневно обрабатывают десятки тысяч изображений с помощью 24AI.

В 2023 г. «Точка» купила стартап EComCom. Стартап стал частью сервиса для продавцов «Точка Маркетплейсы», которые позволяет управлять сразу несколькими онлайн-магазинами из одного окна.