CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении системы мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor в Softline Universe. Продукт ГК InfoWatch, ведущего российского разработчика решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, теперь доступен пользователям экосистемы Softline Universe. Клиенты ГК Softline благодаря этой интеграции смогут повысить уровень защиты ИТ-инфраструктуры и предотвращать инциденты, оптимизируя расходы на обеспечение информационной безопасности. Включение InfoWatch Activity Monitor в экосистему соответствует стратегии ГК Softline по развитию портфеля импортонезависимых решений в сфере кибербезопасности для российских компаний и содействию технологическому суверенитету.

Softline Universe (SLU) — экосистема тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, аппаратных ресурсов.

SLU реализован в виде услуги по подписке и предоставляет пользователям гарантированно рабочие и предварительно настроенные комбинации решений разных поставщиков. Все продукты, включаемые в SLU, являются отечественными разработками и внесены в государственные реестры. Заказчики могут воспользоваться услугами экспертов ГК Softline по внедрению, сопровождению и технической поддержке систем.

Пользователи Softline Universe смогут своевременно обнаруживать подозрительные действия сотрудников, анализировать их поведение и оперативно расследовать ИБ-инциденты с помощью инструмента для мониторинга активности InfoWatch Activity Monitor. Внедрение решения позволит компаниям отслеживать доступ к критическим данным и оценивать уровень риска, быстро идентифицировать источники угроз и принимать необходимые меры, контролировать соблюдение политики безопасности.

«Мы активно добавляем в экосистему Softline Universe решения для защиты от угроз информационной безопасности. ГК InfoWatch — один из лидеров российского рынка защиты данных. Рады, что теперь среди представленных в Softline Universe продуктов есть InfoWatch Activity Monitor, который поможет нашим заказчикам усилить контроль над активностью сотрудников, оптимизировать процессы безопасности и минимизировать риски случайной или преднамеренной утечки данных», — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

InfoWatch Activity Monitor представляет собой систему мониторинга действий персонала, которая позволяет отслеживать полную картину рабочего дня сотрудника и его активность по ряду параметров. В их числе — использование нетипичного ПО и съемных носителей, действия с папками и файлами, посещение веб-сайтов и ввод поисковых запросов, а также все виды коммуникаций, которые ведет сотрудник во время рабочего дня через почту и мессенджеры.

«Партнерство с ГК Softline открывает перед нами новые возможности для расширения присутствия и дальнейшего долгосрочного сотрудничества с клиентами в ходе реализации комплексных проектов по обеспечению информационной безопасности. Уверены, что пользователи оценят удобство взаимодействия по принципу «единого окна» и скорость внедрения InfoWatch Activity Monitor в рамках Softline Universe», — отметил Сергей Кузьмин, руководитель направления InfoWatch Центр расследований ГК InfoWatch.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

Космические силы США вводят в строй систему для подавления спутников России и Китая

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: