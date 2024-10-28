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«Райтек ДТГ»: доля ИТ-специалистов в России к 2030 г. вырастет до 4,9%

Доля ИТ-специалистов от всего работающего населения России увеличится в течение следующих шести лет более чем в 1,5 раза — с текущих 3,1% до 4,9%. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Евгений Вергазов, управляющий партнер системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ», подчеркнул, что представленный прогноз роста доли ИТ-специалистов является реалистичным на фоне общего роста спроса на ИТ-кадры в стране. Нехватка квалифицированных сотрудников в ИТ-отрасли в ближайшие годы составит около миллиона человек.

Существенно влияет на потребность в ИТ-специалистах в том числе и запуск таких государственных инициатив как «Электронная Россия» и «Цифровая экономика». Так, по итогам 2024 г. ожидается рост потребности на специалистов в области электроники на 21%, что обусловлено ускоренным развитием производства ИТ-оборудования в условиях санкций. Кроме того, ожидается рост на 10% среднегодовой потребности в специалистах в средних и крупных компаниях, обусловленный необходимостью импортозамещения.

Другим драйвером развития ИТ-отрасли является заметный рост количества самозанятых.

На начало 2024 г. их было около 20% от общего числа работников отрасли, которых насчитывается около 2,3 млн человек. Это 3,1% трудоустроенных граждан. Для сравнения, в начале 2020 г. количество ИТ-специалистов в стране составляло около 1,8 млн человек, а самозанятых среди них было менее 1%. При этом по прогнозам экспертов к 2030 г. количество самозанятых в сфере ИТ может составить более 1 млн человек.

По словам Евгения Вергазова, ситуация с кадрами на российском ИТ-рынке в целом меняется к лучшему: «Увеличение потребности в ИТ-кадрах подчеркивает важность цифровой трансформации, охватывающей различные сектора экономики. ИТ-компаниям важно адаптировать стратегии привлечения талантов, создавая комфортные условия труда, развивая корпоративное обучение и обеспечивая карьерный рост сотрудников. Кроме того, для подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка, необходимо активно взаимодействовать с образовательными учреждениями. Бизнес уже проявляет интерес к образовательным инициативам, начиная с профориентации школьников и заканчивая партнерствами с ведущими вузами страны. Статистика подтверждает также рост интереса к ИТ-аутстаффингу: только в 2023 г. спрос на аренду ИТ-специалистов по сравнению с 2022 г.м увеличился на 26%. Аутстаффинг позволяет эффективно укомплектовать команду узкопрофильными специалистами для конкретных проектов».

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