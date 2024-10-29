ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes

Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке 10% доли компании Luntry. Продукт компании предназначен для комплексной защиты на всем жизненном цикле контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Вход в капитал разработчика позволит «Солару» усилить компетенции по защите микросервисных архитектур и контейнеризации и сформировать дополнительный пакет сервисов и услуг для защиты таких инфраструктур.

Решение Luntry предназначено для различных ИБ-подразделений и cлужит источником данных для SOC о Kubernetes и контейнерах, работающим в нем, помогает в расследовании инцидентов, обнаружении первопричин инцидентов и сбоев, обеспечивает высокий уровень защищенности в рамках быстрого цикла разработки, взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ограничениях ИБ.

Российский рынок безопасности контейнеров, по оценке аналитиков «Солара», в 2023 г. составил 1,1 млрд руб., в том числе за счет функционала реализованного на платформах управления контейнерами. К 2027 г. он может достигнуть 2,0–2,5 млрд руб. Luntry может занять до 20% рынка к 2027 г.

«Приобретение доли Luntry — это первая сделка в рамках недавно созданного фонда Solar Ventures, который нацелен на стимулирование роста отрасли ИБ. Что касается рынка контейнеризации, мы ожидаем динамику развития по аналогии с технологиями виртуализации. Такой путь характеризуется первичным всплеском спроса на класс решений и постепенной доработкой функционала на стороне крупных поставщиков для закрытия потребности в рамках комплексных решений», — сказал Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A, ГК «Солар».

Компания Luntry работает на российском рынке с 2021 г. Среди клиентов — банки, страховые и ИТ-компании, ритейлеры федерального значения. Ключевыми особенностями Luntry являются специализация на контейнерных приложениях и средах, команда исследователей с более чем десятилетним опытом и широкая партнерская сеть.

«Сделка с ГК «Солар» не изменит общей стратегии развития ПО Luntry, но при этом позволит совместно защищать критичные государственные информационные системы, использующие контейнеризацию. Ни для кого не секрет, что Solar JSOC всегда находится в авангарде SOC и защищает самые важные системы. Обмен опытом и знаниями с Solar 4Rays создаст обоюдный рост экспертизы в области защиты контейнерных сред, что принесет пользу клиентам обеих компаний. Рассчитываем, что первые плоды совместных исследований появятся уже в следующем году», — сказал Дмитрий Евдокимов, основатель и технический директор Luntry.

Сделка с Luntry стала продолжением реализации инвестиционной стратегии «Солара», рассчитанной на период до конца 2025 г. Ранее сообщалось о приобретении долей в компаниях Digital Security, «Secure-T», «Элвис-Плюс» и «НТБ» и создании совместного предприятия «Солар‑ТЗИ».