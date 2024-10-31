DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными

DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

Компания «Бизматика-Консалтинг» оказывает консультационные услуги и занимается внедрением ИТ-решений уже более 9 лет. В её портфель входят решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и алокаций, решения для построения электронных архивов и распознавания документов, ИИ-платформы и др. Одним из ключевых направлений деятельности компании является практика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата.

«Наша компания занимается информатизацией ключевых бизнес-процессов. Поэтому одним из распространенных на сегодняшний день запросов является импортозамещение решений ушедших из России западных игроков. Один из наших главных приоритетов – наличие в продуктовом портфеле зарекомендовавших себя решений. Партнёрство с компанией DIS Group позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам мощное и надёжное российское ПО в области управления данными», – отметил генеральный директор «Бизматика-Консалтинг» Григорий Данишевский.

«Мы видим, что спрос на проекты по импортозамещению софтверных продуктов в области управления данными продолжает оставаться высоким. Поэтому для нас критически важно развивать сотрудничество с компаниями, обладающими успешным опытом внедрения таких решений. Партнёрство с «Бизматика Консалтинг» – важный шаг, который поможет нам стать еще эффективнее в работе с клиентами», – сказал генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.