ИТ-специалисты проводят на звонках меньше времени, чем сотрудники государственного сектора и сферы консалтинга

«Яндекс 360 для бизнеса» выяснил, что видеозвонки чаще всего ассоциируются с рабочими встречами. В среднем сотрудники российских компаний тратят на один звонок более 40 минут. Но многим сервисы видеосвязи нужны и для других целей: каждый пятый респондент использует их для обучения, 13% — для консультаций со специалистами, 10% — для общения с друзьями. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Яндекс 360 для бизнеса».

Почти половина опрошенных хоть раз использовала сервисы ВКС для участия в важных мероприятиях. Например, чтобы присутствовать онлайн на родительском собрании (13%), корпоративе (7%) и даже свадьбе (6%). 4% респондентов удаленно защищали диплом и 3% смотрели концерт в режиме реального времени.

Длительность и частота видеовстреч

«Яндекс 360 для бизнеса» опросил специалистов из разных сфер, чтобы узнать, сколько времени они тратят на рабочие онлайн-встречи.

У представителей ИТ-сферы, образования и маркетинга созвоны обычно длятся не менее 40 минут, чаще — до одного часа. Такая же ситуация у врачей и фармацевтов, а также у сотрудников банков. В это время специалисты торговли — продавцы, кассиры, менеджеры — проводят на видеовстречах не более 40 минут. Консультанты, юристы и бухгалтеры из сферы консалтинга тоже привыкли к непродолжительным созвонам.

Лидерами по длительности звонков являются специалисты, которые отвечают за производство продукции (технологи, менеджеры производства, операторы), и сотрудники государственных ведомств и компаний. Их видеовстречи в среднем длятся два-три часа.

Эксперты также посчитали среднее количество звонков в неделю. Абсолютными лидерами стали работники сфер торговли и консалтинга: в среднем они ходят на несколько видеовстреч каждый день. Специалисты из ИТ, маркетинга, здравоохранения, банковского и государственного сектора подключаются к звонкам два-три раза в неделю. Представители сферы образования делают это раз в неделю. Сотрудники производств, у которых звонки длятся дольше всего, встречаются онлайн в среднем один-два раза в несколько месяцев.

Преимущества и недостатки сервисов видеосвязи

Больше всего в сервисах ВКС опрошенных раздражают: плохое качество видеовстреч (42%), платная подписка (18%), неудобный интерфейс (18%), ограничения по времени (12%) и ограничение по количеству присутствующих (9%). При этом для многих важнее то, насколько качественно передается изображение экрана во время трансляции (85%), а не их собственное изображение в процессе созвона.

Респонденты часто отмечали, что в сервисах видеосвязи им нравится интеграция с другими инструментами — например, календарем. На этом сделали акцент 28% опрошенных. 19% выделили важность записи встреч, а 16% — возможность делиться экраном и встроенные чаты для обмена файлами. 15% нравится функционал отключения микрофона и видео во время встречи, еще 6% выделили как преимущество возможность проводить встречи с большим количеством участников.