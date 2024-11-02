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ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года

ПАО «ИВА», российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 г. (неаудированные данные). По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка ПАО «ИВА» выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб., при этом в III квартале 2024 г. рост выручки ускорился и составил 63% по сравнению с III кварталом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Рост выручки обусловлен растущими доходами от реализации ПО и лицензий (рост на 51% год к году) и более чем двукратным ростом доходов от оказания услуг сервисного обслуживания, который по итогам девяти месяцев 2024 г. составил 0,3 млрд руб.

Количество партнеров компании увеличилось на 36% по сравнению с концом сентября 2023 г., что обусловлено продолжающимся масштабированием бизнеса.

По итогам девяти месяцев 2024 г. группа заключила соглашения о сотрудничестве и развитии с компаниями: РЖД, «РТ-Инвест Транспортные Системы», «Лаборатория Касперского», «Ред Софт», «Аквариус», К2Тех, «Гринатом», ВСК, «Ланит-Интеграция», Mind As Engine (МАЕ), «Ростелеком», «РусГидро», а также с Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Правительством Нижегородской области и Фондом Росконгресс.

Количество клиентов группы на конец сентября 2024 г. достигло 562 компании (+32% год к году). Среди новых заказчиков – ПАО «Аэрофлот», Министерство сельского хозяйства, Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору.

В рамках реализации долгосрочной стратегии по выходу группы на внешние рынки был подписан меморандум о технологическом сотрудничестве с Министерством транспорта, почтовой службы и коммуникаций Республики Экваториальная Гвинея. Кроме того, группа приняла участие в выставке информационных технологий GITEX Global в ОАЭ, где были достигнуты договоренности о поставках решений группы в регион MENA.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Динамика роста ключевых показателей IVA Technologies подтверждает правильность выбранного курса на технологическое лидерство и масштабирование. Особенно важно, что наша стратегия развития создает синергетический эффект: расширение партнерской сети приводит к существенному увеличению клиентской базы, что позволяет нам активнее инвестировать в R&D, развивать продуктовую линейку и привлекать лучших ИТ-специалистов в команду. Результатом системной работы IVA Technologies по созданию передовых технологических продуктов становится высокая степень доверия и растущее число успешных внедрений среди крупнейших российских государственных компаний и бизнеса. 6 ноября в рамках IVA DAY мы представим наш новый продукт - комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы - IVA ONE, а также проведем первый День инвестора, где поделимся планами развития компании и целевыми показателями на будущее».

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