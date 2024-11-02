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«Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты

Исследование Института Человека «Ромир» показало, что банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки, системы баллов и кэшбека положительно влияют на развитие бизнеса у компаний сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом CNews сообщили представители «Ромир».

В рамках исследования изучалось влияние на конверсию продаж, средний чек, привлечение и лояльность клиентов как давно присутствующих на рынке способов оплаты, так и относительно новых. К первой группе относятся электронные кошельки (используют 55% опрошенных), банковская рассрочка (40%), система баллов или кэшбека (38%), а ко второй - BNPL-сервисы (38%), появившиеся на рынке лишь три года назад.

Порядка 98% опрошенных пользователей положительно отзываются о банковской рассрочке и BNPL-сервисах, а 88% респондентов сообщили об их влиянии на рост продаж.

Практически все пользователи BNPL отметили увеличение среднего чека, из них около половины смогли нарастить сумму на 11-25%. Повышение конверсии подтверждают 94% пользователей BNPL, а пятой части МСП удалось увеличить конверсию в диапазоне 25-50%. Банковская рассрочка помогла нарастить средний чек и конверсию 97% пользователей. Электронные кошельки помогли со средним чеком 95% опрошенных, конверсия в продажи выросла у 90% МСП. Бизнес, использующий кэшбек, увеличил средний чек и конверсию в продажи в 92% случаев.

Несмотря на новизну BNPL для российского рынка, у 39% компаний доля продаж с использованием оплаты по частям составила от 20 до 35% объема всех продаж. У более знакомой бизнесу банковской рассрочки процент покупок может доходить до 50% и более – об этом сообщили 19% МСП.

«Для изучения отобраны несколько наиболее известных потребителю инструментов, которыми активно пользуется крупный бизнес, а в последние годы начинает применять и МСП. Результаты показывают, что малые и средние предприятия активно используют возможности различных финтех-инструментов для привлечения клиентов и предложения альтернативы методов оплаты. Судя по превалирующей доле эффективного использования, их можно считать востребованными», - сказала директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.

С учетом востребованности пользователями бизнес оптимистично оценивает перспективы развития новых инструментов. Наиболее высокую оценку получили BNPL-сервисы – 80% респондентов ожидают, что их использование вырастет. В большие перспективы банковских рассрочек и баллов/кэшбэка верят 76% и 74% соответственно, электронные кошельки в будущем видят только 66%.

Среди барьеров и рисков для развития дополнительных способов оплаты компании отметили недостаточную осведомленность клиентов, сложности с интеграцией и оформлением покупок. Главной проблемой для всех категорий выступает недостаточная осведомленность покупателей. Об этом сообщили 54% МСП, подключивших электронный кошелек, 46% предпринимателей, использующих BNPL, 35% предлагающих накопление баллов или кэшбек, и 30% компаний, предлагающих банковскую рассрочку.

Большинство опрошенных не считает барьером текущий режим регулирования. Наиболее удовлетворены законодательством компании, подключившие баллы или кэшбек и BNPL-сервисы. Однако 27% компаний, работающих с BNPL, отмечают, что объемы продаж при ужесточении регулирования могут сократиться. 30% опасаются, что издержки для бизнеса и цены для потребителей заметно вырастут.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2024 г. В исследовании приняли участие собственники бизнеса, руководители отдела продаж и генеральные директора из восьми федеральных округов. 91% ответов исследователи получили от микропредприятий и малого бизнеса, 9% респондентов отнесли себя к среднему бизнесу.

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