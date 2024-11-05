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Как успешно мигрировать на отечественную СУБД. Nexign поделится своим опытом в рамках CNews Forum

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, примет участие в CNews Forum: Информационные технологии завтра.

Андрей Князев, директор по бизнес-системам, в своем докладе на тему «Успешная миграция крупной инфраструктуры на отечественную СУБД Nord» поделится опытом совместного проекта с компанией МегаФон.

Выступление состоится в рамках секции «Цифровая трансформация». В нем спикер расскажет о том, как происходил процесс импортозамещения СУБД у одного из крупнейших операторов связи и как были выполнены требования со стороны заказчика по сокращению ТСО, скорости кастомизации решения, сопровождению и другие. Подробнее будут рассмотрены результаты для бизнеса от использования отечественного решения.

Nexign Nord — полностью российский продукт, зарегистрированный в Едином реестре отечественного ПО и независимый от ПО внешних поставщиков. Система разработана на базе open source-технологий с расширенными возможностями и техподдержкой.

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