CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Mont и «ИТ Роут» стали партнерами для продвижения российских продуктов на телеком-рынке

Группа компаний Mont и отечественный разработчик сетевых решений «ИТ Роут» подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на продвижение российских разработок на телеком-рынке. В рамках совместной работы партнеры Mont получат доступ к импортонезависимым решениям для высокопроизводительных корпоративных сетей, способным обеспечить высокий уровень безопасности и гибкость настройки, а также высокий уровень сервиса в вопросах поддержки оборудования на протяжении всего жизненного цикла.

В условиях растущего спроса на отечественные технологии партнерство Mont и «ИТ Роут» нацелено на снижение зависимости российских пользователей от зарубежных продуктов, а также расширение доступа к современному сетевому оборудованию. Продуктовый портфель разработчика не только отвечает требованиям российского рынка, но и соответствует нормам безопасности государственных регуляторов, что особенно актуально для заказчиков из государственного сектора и ключевых отраслей национальной экономики.

Флагманским решением продуктовой линейки «ИТ Роут» являются маршрутизаторы «Факел». Решение работает на операционной системе GNU/Linux с открытым исходным кодом. Это открывает возможности для быстрой кастомизации ПАКа под индивидуальные задачи бизнеса. «Факел» может быть установлен без потери производительности, как на аппаратных, так и на виртуальных платформах.

«ИТ Роут» — это компания, для которой в приоритете стоят надежные партнерские отношения и доверие клиентов. Мы обеспечиваем постоянную поддержку по продукту и не оставляем партнеров один на один, продолжая консультации на каждом этапе работы. Вместе с командой экспертов Mont мы сможем предложить российским компаниям качественные решения для построения устойчивых корпоративных сетей», — сказал Кирилл Коданев, генеральный директор «ИТ Роут».

«Важной составляющей сотрудничества является стремление наших компаний поддерживать высокие стандарты надежности сетевых решений. «ИТ Роут» выполняет полный цикл разработки и производства телекоммуникационного оборудования, контролирует качество на каждом этапе: от создания и тестирования прототипов до внедрения и поддержки, — а также создал прозрачную и понятную схему продления лицензий», — отметил Александр Галдобин, руководитель отдела по работе вендорами ИБ Mont.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

У Intel все очень плохо. США разрабатывают новый хитрый план по поднятию ее с колен. В первый раз Intel не получила ни цента

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: