ВТБ и ФРИИ исследуют российский финтех

Команда «Акселератора ФРИИ» в партнерстве с Акселератором ВТБ приглашает финтех-стартапы ранних стадий, а также высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса принять участие в исследовании финтех-экосистемы России.

Финтех остается одним из самых быстрорастущих направлений на глобальном стартап-рынке. В России он продолжает стремительно развиваться в основном за счет высокой активности крупных технологических игроков.

Центр корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» и Акселератор ВТБ проведут масштабное многоуровневое исследование. Оно будет состоять из нескольких этапов. Одним из них станет анкетирование. Для компаний — это возможность заявить о себе.

Целая команда аналитиков будет анализировать состояние рынка, смотреть на объемы сделок, активность институтов развития и другие показатели. Чтобы найти, описать тренды развития и трансформации.

Цель исследования – провести глубокий анализ экосистемы российских финтех-стартапов. Итоговый документ будет включать как существующих активных игроков, так и ключевые тренды развития, зоны роста, потребности участников рынка и много другой полезной информации.

Чтобы принять участие в исследовании, компании необходимо соответствовать следующим критериям:

Наличие готового продукта, не ниже уровня MVP;

Выручка до 500 млн рублей;

Работа на российском рынке. Если стартап представлен на нескольких рынках, один из них должен быть российским;

Соответствие ключевым финтех-направлениям;

Наличие технологической составляющей в продукте/решении.

Все компании-участники исследования будут сгруппированы по направлениям: платежные решения, цифровые банки и необанки, InsurTech, корпоративные финансы (B2B) и другие. Стартапы, соответствующие установленным критериям, войдут в итоговое исследование, результаты которого будут представлены в начале декабря этого года.

Результаты исследования позволят стартапам, банкам, корпорациям, инвесторам и всем, кому интересны финансовые технологии глубже понять текущие вызовы, состав ключевых участников рынка, в том числе, усилить позиционирование своего бизнеса или привлечь внимание потенциальных инвесторов и партнеров.

Анкетирование займет примерно 5 минут. Подать заявку на участие в исследовании можно до 15 ноября по ссылке.