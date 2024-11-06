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Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% за 9 месяцев 2024 года

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, опубликовал результаты за 9 месяцев 2024 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2024 г.:

Количество клиентов Selectel достигло 25,7 тыс. на конец отчетного периода, доля крупного и среднего бизнеса в выручке составила 69%.

Количество стоек увеличилось до 3612 (с 3,5 тыс. стоек на 30 июня 2024 г.) в рамках плана по расширению текущих площадок ЦОДа.

Выручка Selectel показала рост на 27% год к году до 9,5 млрд руб., в том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% год к году до 8,2 млрд руб., что отражает стабильно растущий спрос на облачную ИТ-инфраструктуру среди российского бизнеса.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% по сравнению с 9 месяцами 2023 г. до 5,4 млрд руб., компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне 57%.

Чистая прибыль выросла на 16% год к году до 2,7 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 28%.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,5х на 30 сентября 2024 г.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил: «Selectel успешно реализует стратегию по усилению вертикальной интеграции бизнеса. В III квартале 2024 г. мы планово ввели 112 новых стоек на площадке в Ленинградской области. Это, в сочетании с развитием новой крупной площадки “Юрловский” в Москве, обеспечит нас мощностями для ежегодного роста около 30%, что соответствует темпам роста облачного рынка. На уровне IT-сервисов мы расширяем портфель востребованными продуктами и услугами как в части IT-оборудования, так и собственного программного обеспечения. Это еще больше увеличивает количество задач в области IT-инфраструктуры, которые клиенты могут решать “единым окном” через Selectel. В результате мы видим ускорение роста выручки от направления облачных инфраструктурных сервисов до 30% год к году, что соответствует темпам развития ключевого для нас сегмента рынка. При этом Selectel планирует поддерживать один из самых высоких уровней рентабельности среди российского IT-рынка».

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