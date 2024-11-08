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Тринити приняла участие в CNews Forum 2024

7 ноября в Москве прошло ежегодное отраслевое мероприятие «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра». На форуме сотни представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики дискутировали о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.

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Тринити представил Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса. В тематической секции «Импортозамещение» он выступил с докладом на тему «Серверные решения Тринити нового поколения» и рассказал о преимуществах российских серверов с процессорами Gen 3, Gen 4/5. Среди них: расширенные возможности для платформ искусственного интеллекта и задач машинного обучения, поддержка новейших стандартов памяти и интерфейсов, повышенная безопасность.

На выставке решений в рамках мероприятия Тринити также представила собственный стенд с серверными платформами и рассказала о преимуществах внедрения серверов нового поколения в ИТ-инфраструктуру компании.

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