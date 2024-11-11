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Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024

7 ноября 2024 года в рамках форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» состоялась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI».

Награда CNews была вручена российскому вендору за комплексное решение, включающее облачную платформу SpaceVM и платформу виртуализации рабочих столов Space VDI.

Председатель совета директоров «ДАКОМ М» Денис Агеев отметил: «Это признание подчеркивает значимость наших усилий в области корпоративной виртуализации и VDI. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и внедрению собственных инновационных решений, которые максимально отвечают потребностям наших заказчиков и российского рынка в целом».

Жюри конкурса высоко оценило достижения компании «ДАКОМ М» в разработке проприетарных технологий, ориентированных на решение задач, стоящих перед российскими компаниями. В числе этих технологий — специализированный протокол Glint, обеспечивающий доступ к удаленным рабочим столам, а также система, позволяющая удаленным пользователям подключаться к физическим машинам, расположенным в корпоративной локальной сети.

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Особое внимание было уделено проприетарной технологии FreeGRID, разработанной «ДАКОМ М», которая предоставляет возможность свободного использования функционала NVIDIA GRID, несмотря на санкционные ограничения со стороны американского вендора.

Премия CNews AWARDS направлена на признание вклада компаний и профессионалов в развитие инновационной экономики России, а также на выявление наиболее эффективных проектов в ключевых отраслях. Награда служит индикатором влияния новых технологий на развитие бизнеса и подчеркивает важность качественных решений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«ДАКОМ М» выражает благодарность всем партнерам, клиентам и сотрудникам за поддержку и доверие. Мы уверены, что эта награда станет новым стимулом для нашего дальнейшего роста и внедрения передовых импортонезависимых технологий в области виртуализации.

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