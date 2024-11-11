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Новогодние корпоративы 2024 для ИT-компаний: digital, киберпанк и тематические вечеринки

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» проанализировали изменения в проведении новогодних корпоративов в 2024 г. Закупки на новогодние мероприятия начались еще летом, но пик пришелся на конец октября, когда было размещено 46% всех закупок. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

На первом месте по количеству тендеров на корпоративы оказался Центральный федеральный округ (51%), на втором месте Северо-Западный федеральный округ (26%), на третьем месте Приволжский федеральный округ (14%). Реже всего новогодние корпоративы планируют провести в Северо-Кавказском федеральном округе (1%).

Наиболее востребованы ведущие (93%), диджеи (87%) и фотографы (81%). Также часто требуются творческие коллективы или кавер-группы (62%) и караоке (26%). В числе менее популярных услуг: фотобудки (8%), цифровые художники (6%), бассейны (5%), Mash machine и фотографы радужной оболочки глаз (3%).

Среди всех сфер особенно интересны планы ИT-компаний, где обозначился новый тренд: компании все активнее выбирают цифровые технологии, оригинальные концепции и футуристическую атмосферу.

Так, 38% ИT-компаний выбирают цифровые решения, киберпанк и форматы, активно использующие искусственный интеллект, VR-технологии и интерактивные зоны, а также креативные тематические решения и мероприятия. Предполагается, что основная аудитория таких корпоративов — это сотрудники компаний в возрасте от 23 до 40 лет.

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