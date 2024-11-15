«Авито Работа»: средние предлагаемые зарплаты в сфере инфраструктуры маркетплейсов выросли на 50%

В сезон распродаж («Черная пятница», 11.11) аналитики «Авито Работы» изучили рынок труда в инфраструктуре маркетплейсов и выяснили, что за год спрос на кадры в индустрии вырос на 42% в сравнении с октябрем 2023 г. Данные также показали, что в октябре 2024 г. средние предлагаемые зарплаты для специалистов по работе с маркетплейсами выросли на 50% по сравнению с октябрем 2023 г. и составили 87384 руб. Только за месяц спрос на кадры в сфере увеличился на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Перед сезоном распродаж работодатели из индустрии маркетплейсов активнее всего искали водителей-экспедиторов и комплектовщиков заказов — в октябре 2024 г. спрос на них вырос в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2023 г. Интересно, что только за прошедший месяц (сентябрь 2024 г.) число вакансий для водителей-экспедиторов выросло на 7%, а для комплектовщиков — на 29%. Эти позиции обеспечивают бесперебойное движение товаров от поставщиков к потребителям, что напрямую влияет на эффективность работы маркетплейсов. Средняя предлагаемая зарплата для водителей-экспедиторов составляет 105102 руб. в месяц, а комплектовщиков заказов — 76127 руб.

За год на 75% увеличилось количество предложений о работе для менеджеров по работе с маркетплейсами. Специалистам, обеспечивающим эффективное управление операциями и бизнес-кабинетами на онлайн-платформе, работодатели предлагают порядка 54181 руб. Однако конечный доход этих сотрудников зачастую зависит от показателей продаж.

«В 2024 г. в сфере инфраструктуры маркетплейсов наблюдается значительный прирост числа вакансий, что отражает развитие логистических и операционных процессов на крупных онлайн-платформах. Компании активно конкурируют с офлайн-ретейлом, улучшают условия труда для соискателей и уже работающих специалистов. Это создает стабильные рабочие места с конкурентоспособными зарплатами и способствует дальнейшему расширению отрасли», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Профессии в сфере инфраструктуры маркетплейсов с наибольшим приростом количества вакансий за год

*конечный доход специалистов может зависеть от показателей продаж

**среднее зарплатное предложение указано для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.