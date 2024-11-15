CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами

Российская производственная компания «Консист Констракшн» и системный интегратор «РТСофт — Смарт Грид» объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных решений Consyst Electronics в сферах энергетики, промышленности и автоматизации инженерных систем зданий.

«РТСофт — Смарт Грид» предлагает программные продукты, технические комплексы, и сервисы для конечных заказчиков и партнеров. Компания объединяет в своей деятельности многолетний инженерный опыт с современными знаниями и экосистемным подходом к решению задач любой степени сложности.

В рамках заключенного соглашения «Консист Констракшн» будет предоставлять необходимое оборудование, соответствующее высоким стандартам качества и требованиям клиентов. В свою очередь «РТСофт — Смарт Грид» обеспечит интеграцию и автоматизацию процессов с использованием передовых программных решений.

Сотрудничество позволит успешно реализовать совместные проекты для заказчиков. Взаимодействие компаний направлено на расширение и консолидацию деятельности в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также создает фундамент для совместной работы в новых областях.

Надежда Куцевич, директор департамента информационно-управляющих систем «РТСофт — Смарт Грид», сказала: «Наш партнер предлагает востребованные продукты на оптимальных условиях и гарантирует необходимую техническую поддержку. Особенно важно для нас наличие защиты проектов, что делает сотрудничество надежным и эффективным. Мы видим в этом возможности, которые позволят нам совместно развивать новые технологии и подходы».

Николай Кадацкий, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», отметил: «Мы выбрали «РТСофт — Смарт Грид» в качестве интегратора, потому что у компании есть обширный пул реализованных проектов, сильные компетенции в фокусных для нас отраслях и высокий технический потенциал. Также важна бизнес-порядочность и прозрачность в отношениях, что делает наше взаимодействие еще более надежным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

Samsung не может победить Apple, Qualcomm и Mediatek. Мешает закон, не дающий выжимать все соки из разработчиков чипов

Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай

Т-банк построит собственную сеть дата-центров

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: