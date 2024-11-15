«МойОфис» и Secret Technologies объединяют усилия для обеспечения защищенной совместной работы с документами

Отечественный разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами «МойОфис» и компания Secret Technologies, разработчик решения для защищенного хранения и обмена файлами Secret Cloud Enterprise (SCE), заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Теперь организации могут получить доступ к решению, которое сочетает в себе уровень информационной безопасности VDR-платформы с удобными инструментами для совместного редактирования документов. Это позволяет компаниям повысить эффективность командной работы, не жертвуя при этом конфиденциальностью данных.

Решение Secret Cloud Enterprise разворачивается в корпоративной сети организации и позволяет настраивать детальные политики безопасности, регулирующие передачу документов как внутри организации, так и при взаимодействии с внешними партнерами, что существенно снижает возможность утечки данных. Интеграция SCE c сервером совместного редактирования (ССР) от «МойОфис» расширила возможности платформы. Теперь, когда владелец документа отправляет файл получателю и предоставляет права на редактирование, оба пользователя могут одновременно работать над документом в режиме реального времени без необходимости его скачивания. При этом в SCE сохраняется версионность файлов, что позволяет при необходимости вернуться к любой из предыдущих версий документа.

В тех случаях, когда документ должен быть предоставлен только для чтения, SCE автоматически генерирует для адресата PDF-версию документа через ССР. Это обеспечивает простой просмотр содержимого без возможности внесения изменений, сохраняя при этом все преимущества защищенной среды. В зависимости от настроек безопасности в документ могут быть добавлены явные водяные знаки или скрытые метки, позволяющие сделать эту копию уникальной для обеспечения расследования возможной утечки.

«Расширение интеграционных возможностей Secret Cloud Enterprise за счет включения отечественных офисных пакетов, таких как «МойОфис», предоставляет клиентам большую свободу выбора. Теперь организации могут использовать предпочтительные для них редакторы документов, учитывая как функциональные потребности, так и бюджетные ограничения, сохраняя при этом высокий уровень безопасности при совместной работе с документами», — сказал Александр Литвин, продукт-менеджер Secret Cloud Enterprise.

«Интеграция технологий «МойОфис» и Secret Technologies предлагает бизнесу удобный и востребованный инструмент для совместной работы с документами. Это объединение расширяет функциональность продуктов и представляет собой надежное, безопасное решение. Внедрение такой системы освобождает клиентов от необходимости вручную интегрировать каждый компонент в уже действующие процессы и позволяет эффективно автоматизировать операции в организации», — отметила Елена Бардина, руководитель отдела продуктового маркетинга «МойОфис».