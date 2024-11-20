Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании

Сергей Боровиков, сын основателя «Софтлайна» Игоря Боровикова, вошел в совет директоров компании. В 2023 г. Игорь Боровиков продал «Софтлайн», сконцентрировавшись на развитие его бывшего международного направления - Noventiq.

Вхождение Сергея Боровикова в совет директоров «Софтлайна»

Внеочередное собрание акционеров ИТ-компании «Софтлайн» (Softline) избрало новый состав совета директоров компании. Новичком в совете стал Сергей Боровиков, сын основателя «Софтлайна» Игоря Боровикова.

По данным базы «Контур.Фокус», Сергей Боровиков через компанию «Скайсофт Виктори» владеет 99% в компании «О:Лабс». 1% в данной структуре принадлежит «Софтлайн Директ» (аффилированая с «Софтлайн» структура).

Пресс-служба «Софтлайна» к моменту публикации не ответила на запрос CNews относительно вхождения Сергея Боровикова в совет директоров компании.

Краткая история «Софтлайна»

«Софтлайн» была создана в 1994 г. Компания активно развивалась на зарубежных рынках. В 2021 г. ее головная структура Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже.

Softline Сергей Боровиков, сын основателя «Софтлайна» Игоря Боровикова, вошел в совет директоров компании

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса «Софтлайн» на российский и международный. Российская часть за символический $1 была продана Игорю Боровикову и затем преобразована в ПАО (публичное акционерное общество) «Сотфлайн». В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акции.

В результате доля Боровикова в Softline сократилась с 53% до 44%. Уйдя из России, Softline была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской бирже.

ПАО «Софтлайн» было продано «Аталайя» (структура фонда «Тетис Кэпитал»). Затем был проведен обмен GDR (глобальных депозитарных расписок) Noventiq на акции «Софтлайн» для инвесторов, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре. Со своей стороны, Noventiq провела обмен своих GDR, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре, но являющихся резидентами России, но вновь выпущенные акции.

ПАО «Софтлайн» получила листинг на Московской бирже осенью 2023 г. Затем компания провела SPO (вторичное размещение акций). Первый состав совета директоров «Софтлайн» был сформирован в начале 2023 г. Его первым главой стала Юлия Соловьева, которая ранее руководила российским представительством Google.

Как формировался совет директоров «Софтлайна»

В него также входили бывший топ-менеджер АФК «Система» Всеволод Розанов, бывший глава российских представительств Oracle и Dell Борис Щербаков, бывший глобальный директор по операционной деятельности Teralink Group Виталий Пыльцов (член совет директоров «Эталон»).

Весной 2024 г. в совет директоров «Софтлайна» вошел Рашид Исмаилов, который в разное время был президентом «Вымпелкома» и главой российского представительство Nokia, а также был замминистром связи. Он же стал новый главой совета директоров.

В настоящее время в совет директоров «Софтлайна», помимо Исмаилова, входят ряд топ-менеджеров компании: гендиректор компании Владимир Лавров, финансовый директор Артем Тараканов, вице-президент по инвестциям Елена Волотовская, президент группы «Борлас» («дочка» «Софтлайна») Алексей Ананьин, директор по иновационным проектам «Девелопмент Бюро» «(дочка» «Софтлайна») Светлана Ильичева.

Независимыми директорами являются операционный директор разработчика решений для распознавания лиц «Инлаб» Андрей Грунин и Алексей Тарасов. Летом 2024 г. совет директоров покинул директор юридического департамента «Софтлайна» Владимир Разуваев. Его место и занял Сергей Боровиков.