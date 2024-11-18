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«Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 20%

Один из трендов современного рынка труда — расширение границ найма. При дефиците кадров работодатели стремятся привлечь к трудоустройству молодежь, студентов, представителей старшего поколения и другие категории соискателей, которые ранее были менее активными в сфере занятости. По данным аналитиков «Авито Работы», в октябре 2024 г. количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Работодатели рассматривают кандидатов без опыта как на рабочие, так и на офисные позиции. Наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий, как пилорамщик (+184%), менеджер по развитию бизнеса (+171%) и специалист технической поддержки (+169%). Кандидатам на позицию пилорамщика в октябре 2024 г. предлагали в среднем около 70934 руб., на позицию менеджера по развитию бизнеса — 68871 руб., а на вакансию специалиста технической поддержки — 56712 руб.

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Профессии с наибольшим приростом вакансий для соискателей без опыта работы

«Высокий спрос на кадры при серьезном дефиците специалистов вынуждает работодателей конкурировать за привлечение новых сотрудников. Компании все чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта, которых готовы обучить всем необходимым практическим навыкам прямо на рабочем месте. Этот тренд не только помогает частично закрыть потребность организаций в сотрудниках, но и способствует подготовке квалифицированных кадров в разных регионах страны», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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