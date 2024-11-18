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Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев

В «Авито» объявили о назначении Андрея Ковалева директором направления «Автомобили с пробегом». Андрей имеет управленческий опыт на производстве, в сфере электронной коммерции и бизнесе. Ранее в «Авито» он отвечал за направление «Авито Спецтехника». Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

В зоне ответственности Ковалева на новой должности будут находиться сразу несколько направлений авто с пробегом: платформа «Авито Авто», сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека», агрегатор объявлений о продаже автомобилей с пробегом «Хараба», сервис одного окна для управления бизнес-процессами автодилера «Автохаб», а также сервисы «Селект», «Аукцион» и направления кредитования и аренды автомобилей.

В «Авито» Андрей Ковалев работает с 2022 г. Под его руководством был создан бренд «Авито Спецтехника» с тремя бизнес-направлениями: покупка и продажа новой спецтехники, спецтехники с наработкой, а также аренда спецтехники. Также среди ключевых достижений – запуск онлайн-аренды спецтехники с оплатой сделки на платформе.

До карьеры в «Авито» Андрей Ковалев являлся сооснователем компании Bolttu, специализирующейся на поставке запчастей для спецтехники. Ранее в компании Zeppelin Андрей руководил электронной коммерцией, а также управлял разработкой решений для повышения эффективности процессов на производстве в ПАО «Силовые машины».

«Авито Авто – одна из ключевых и наиболее активно развивающихся вертикалей в нашей компании. Ее команда не только привлекает все больше клиентов и партнеров на платформу «Авито Авто», но и наращивает число сервисов, которые способствуют повышению прозрачности и эффективности для всех участников авторынка. Ежемесячно «Авито Авто» посещают 36 млн пользователей. В среднем на площадке размещается 1 млн предложений о продаже авто, по которым каждый день совершается около 28 тыс. сделок. И эти показатели постоянно растут. Для такого динамичного роста очень важны квалификация, инициативность и вовлеченность управленцев. Мы уверены, что опыт, который получил Андрей при развитии направления спецтехники, поможет «Авито Авто» найти новые точки роста и ответить на вызовы, которые ставит перед нами рынок», – сказал Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто».

«Миссия «Авито Авто» – непрестанно повышать безопасность и прозрачность рынка, а также упрощать взаимодействие всех участников сделок на платформе. За последние годы бизнес «Авито Авто» изменился, появилось много новых сервисов, отвечающих запросам наших пользователей, и пространство для дальнейшего развития очень велико. Перед нами стоят амбициозные цели: дальнейшая цифровизация, внедрение инновационных технологий, включая искусственный интеллект, а также расширение взаимодействия с игроками рынка – дилерами и профессиональными продавцами. Я рад, что смогу внести вклад в достижение этих целей», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили» в «Авито».

Андрей Ковалев имеет степень бакалавра по направлению «Финансы и кредит» (Волгоградский политехнический университет) и магистра по направлению «Корпоративные финансы» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), является членом Фонда Первое Поколение, созданного Оскаром Хартманом.

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