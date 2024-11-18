CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

RuPost стал обладателем награды CNews Awards

7 ноября 2024 года в рамках CNews Forum продуктовая команда «Группы Астра» была удостоена награды.

Почтовый сервис RuPost стал победителем в категории «Лучшее корпоративное почтовое решение», что стало значимым признанием высоких стандартов качества и инноваций, предлагаемых компанией. Награда была вручена Михаилу Геллерману, генеральному директору «РуПост».

«Спасибо за признание и оказанное нам доверие, которое еще раз подчёркивает: мы создаем действительно классный продукт. Эта награда – для наших заказчиков, для тех сотен компаний из разных отраслей, которые уже выбрали RuPost и мигрировали на наше почтовое решение. А еще это награда для тех, кто только делает свой выбор. Мне кажется, что сегодня ответ совершенно очевиден – если вам нужна корпоративная почта, то это RuPost», — отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще