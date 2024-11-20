В Щелковском колледже открыта учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»

Учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО» открыта в ГБПОУ МО «Щелковский колледж». Колледж является академическим партнёром компании.

В лаборатории готовят специалистов по сетевому и системному администрированию российских операционных систем. Студенты колледжа получают практические знания, необходимые для трудоустройства, в том числе навыки развертывания, настройки и обслуживания ИТ-инфраструктуры на примере операционных систем семейства «Альт». В рамках учебной программы студенты будут готовиться к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное администрирование», выполнять практические работы по проектированию инфраструктуры, примут участие в испытаниях с присвоением статуса администратора ОС «Альт».

Как рассказал Денис Диденко, преподаватель информатики и ИКТ Щелковского колледжа, занятия по специальности «Сетевое и системное администрирование» с использованием ОС «Альт» вызывают большой интерес у студентов: «В лаборатории студенты будут изучать продукты «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Виртуализация». Мы рады, что у наших студентов есть возможность получать актуальные знания, а преподаватели могут использовать для своей подготовки материалы, которые предоставляет «Базальт СПО» — ведущий разработчик отечественного ПО».

На открытии лаборатории сотрудники компании провели лекцию для студентов об особенностях разработки открытого программного обеспечения и познавательную интерактивную викторину.

Открытие учебно-исследовательской лаборатории в Щелковском колледже является логическим продолжением совместной работы и расширением возможностей для развития компетенций будущих ИТ-специалистов.

В колледже уже работают сертифицированные преподаватели, которые прошли обучение по авторизованным курсам «Базальт СПО».

В 2022 г. в Щелковском колледже открыли авторизованный учебный центр «Базальт СПО». Более двухсот студентов прошли обучение по курсу «Администрирование ОС "Альт"». Преподаватели и студенты колледжа принимают участие с докладами в ежегодной научно-практической конференции «Свободное программное обеспечение в высшей школе».

«Базальт СПО» активно поддерживает подготовку студентов по компетенциям «Сетевое и системное администрирование» в рамках образовательного проекта «Альт Академия».

Учебно-исследовательские лаборатории по продуктам «Базальт СПО» работают в Авиационном техникуме им. В.А. Казакова (Жуковский), в ГБПОУ МО «Ногинский колледж», Колледже связи и информатики (Ростов-на-Дону), Саратовском государственном университете, Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.