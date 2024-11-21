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Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности

Crosstech Solutions Group, разработчик решений в области информационной безопасности, получил государственную лицензию на дополнительное профессиональное образование (ДПО).

«Получение лицензии на ДПО — важный шаг для нашей компании. Этот документ подтверждает соответствие образовательных программ Crosstech Solutions Group требованиям законодательства Российской Федерации и демонстрирует высокие стандарты обучения», — сказал Андрей Сакунов, руководитель отдела обучения и развития компании. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Теперь партнеры Crosstech Solutions Group при завершении обучения смогут получить официальное подтверждение прохождения курсов по продуктам — удостоверение о повышении квалификации. Этот документ важен не только для самих обучающихся, чтобы подтвердить высокий уровень владения функционалом решений, но и для партнерских компаний, которые планируют самостоятельное внедрение одного из продуктов Crosstech Solutions Group для своих клиентов.

На данный момент обучение проходит в онлайн-формате, что обеспечивает его доступность для слушателей из разных городов России. Курсы по семи продуктам Crosstech Solutions Group, включая Jay Data, DataGrain RUMA и DataGrain ESO, доступны уже сейчас. В случае разработки новых решений компания планирует оперативно подготавливать новые образовательные программы.

«Внедрение программы дополнительного профессионального образования по продуктам компании отражает принципы взаимовыгодного сотрудничества Crosstech Solutions Group, ориентированного на развитие компетенций наших партнеров», — сказал Андрей Сакунов.

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