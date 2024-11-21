«Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга в России, начал продажу рекламы на автомобилях и в других медиаканалах компании, а также выделил направление монетизации собственного рекламного инвентаря в отдельное направление. Первые рекламные проекты «Делимобиль» реализовал совместно с сервисом МТС Live, брендами Cordiant и Redmond. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Выделенное направление рекламной монетизации с ноября возглавил Виктор Чирков, который ранее развивал экосистемные проекты в компаниях «Яндекс», «Газпром нефть» и Ozon. Оператор предлагает другим компаниям для их продвижения широкий выбор собственных рекламных инструментов: от оклейки автомобилей в формате наружной рекламы и семплинга в машинах до рекламы в мобильном приложении и создания комплексных спецпроектов.

Директор по стратегии и росту «Делимобиля» Андрей Крупнов: «"Делимобиль" в 2024 г. значительно нарастил свой парк и географическое присутствие. Сейчас флот насчитывает более 30 тыс. автомобилей. Ежедневно в нашем сервисе совершаются сотни тысяч поездок, о которых мы копим базу знаний и используем ее для персонализированных коммуникаций. Еще одним нашим важным активом является масштабный автопарк в 13 городах страны – автомобили выступают охватными рекламными щитами, заметными пользователям и всем, кто видит наши машины. По данным компании Admetrix (принадлежит Mediascope), российский рынок наружной рекламы по итогам первой половины 2024 г. вырос на 43% год к году и достиг 32,1 млрд руб.».

Теперь мы готовы предложить собственные медийные возможности другим компаниям и масштабировать направление. Наша рекламная платформа будет востребована за счет креативного подхода и дефицита рекламного инвентаря на российском рынке. Рекламодатели получают под свои потребности прямой доступ к широкой вовлеченной аудитории для повышения узнаваемости и увеличения продаж. Рассчитываем, что в перспективе рекламное направление сможет занять заметную долю в выручке компании. Для этого планируем увеличить число рекламодателей, расширить цифровые форматы рекламы и автоматизировать запуск проектов».