Основатели Hunters resale plase запустили мобильное приложение
Hunters resale plase — уникальная российская платформа, объединяющая продавцов и покупателей, ставшая пионером ресейла в стране. Основатели проекта создали приложение, доступное на разных операционных системах.
Ключевые особенности Hunters:
- Широкий ассортимент люксовых товаров. Платформа предлагает премиальные бренды для любителей класса люкс.
- Удобство использования. Каждый может стать продавцом или покупателем. Покупателю достаточно изучить каталог, выбрать товар и оплатить. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка персональных менеджеров 24/7 делают процесс легким. Продавцы могут легко загружать свои товары, а комиссия на платформе средняя по рынку.
- Безопасность сделок. Все финансовые операции проходят через банковскую систему, что защищает обе стороны. Каждая транзакция осуществляется официально через платформу, что повышает доверие.
- Профессиональная аутентификация. Специалисты Hunters, имеющие международные сертификаты и богатый опыт, проверяют каждый товар на сделке. Лоты проходят тщательную проверку с выдачей сертификата на подлинность, что гарантирует оригинальность.
Наталия Радзиняк, соучредитель компании, отмечает, что приложение разрабатывалось два года с целью создать простой и удобный личный кабинет, где пользователи могут одновременно совершать покупки и продажи.
Гарантия оригинальности, безопасность средств и индивидуальный подход — три принципа работы платформы Hunters, которая на протяжении 10 лет уверенно занимает свою позицию на российском рынке ресейл-платформ.