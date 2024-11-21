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Основатели Hunters resale plase запустили мобильное приложение

Hunters resale plase — уникальная российская платформа, объединяющая продавцов и покупателей, ставшая пионером ресейла в стране. Основатели проекта создали приложение, доступное на разных операционных системах.

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Ключевые особенности Hunters:

  1. Широкий ассортимент люксовых товаров. Платформа предлагает премиальные бренды для любителей класса люкс.
  2. Удобство использования. Каждый может стать продавцом или покупателем. Покупателю достаточно изучить каталог, выбрать товар и оплатить. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка персональных менеджеров 24/7 делают процесс легким. Продавцы могут легко загружать свои товары, а комиссия на платформе средняя по рынку.
  3. Безопасность сделок. Все финансовые операции проходят через банковскую систему, что защищает обе стороны. Каждая транзакция осуществляется официально через платформу, что повышает доверие.
  4. Профессиональная аутентификация. Специалисты Hunters, имеющие международные сертификаты и богатый опыт, проверяют каждый товар на сделке. Лоты проходят тщательную проверку с выдачей сертификата на подлинность, что гарантирует оригинальность.

Наталия Радзиняк, соучредитель компании, отмечает, что приложение разрабатывалось два года с целью создать простой и удобный личный кабинет, где пользователи могут одновременно совершать покупки и продажи.

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Гарантия оригинальности, безопасность средств и индивидуальный подход — три принципа работы платформы Hunters, которая на протяжении 10 лет уверенно занимает свою позицию на российском рынке ресейл-платформ.

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