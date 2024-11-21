SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений

ИТ-интегратор ГК «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, объявили о планах совместного продвижения ИИ-решений на рынке. ГК «Медиа-тел» будет заниматься их внедрением в компаниях в компаниях, в приоритетах цифровизации которых внедрение ИИ занимает ключевое место.

«Интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы сегодня перестает быть просто модным трендом — это необходимость для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной и среднесрочной перспективе. В партнерстве с «Медиа-тел» мы делаем технологии ИИ доступными для широкого круга компаний, независимо от их размера и отрасли. Важно, что все решения адаптированы под российскую специфику и полностью соответствуют требованиям к безопасности данных», — сказал генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG Сергей Чуканов.

В частности, стратегическое сотрудничество подразумевает внедрение силами ГК «Медиа-тел» продукта Ainergy. Это решение на платформе SimpleOne представляет собой набор готовых инструментов для использования ИИ в бизнес-процессах. Ainergy предлагает различные варианты его эксплуатации для каждого продукта вендора, включая чат-боты, умное заполнение полей на основе записей звонков, создание карточек на основе сканов документов, подбор релевантных контекстных записей, автоматическую квалификацию запросов и оценку качества поддержки на основе анализа звонков. Решение использует различные нейронные сети, включая защищенные сети, которые обрабатывают данные в безопасной облачной среде в России. Платформа также предлагает доступ к публичным нейронным сетям для маркетинговых задач или работы с внешней документацией.

«Мы разработали Ainergy как конструктор, где каждая компания может собрать свой набор ИИ-инструментов под конкретные задачи — от автоматизации рутинных операций до глубокой аналитики данных. При этом внедрение не требует длительной подготовки инфраструктуры или специальных навыков от сотрудников. Наше решение «подхватывает» существующие процессы и усиливает их возможностями искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор Ainergy, корпорация ITG Владимир Молодык.

«Наш опыт показывает, что компании часто сталкиваются с разрывом между желанием внедрить ИИ и практической реализацией этих планов. Партнерство с SimpleOne и Ainergy позволяет нам предложить заказчикам не просто технологию, а готовые сценарии использования ИИ с понятным результатом и измеримой эффективностью. Мы видим большой интерес к таким решениям со стороны бизнеса. Кстати, эта цитата тоже сгенерирована нейросетью», — отметил генеральный директор «Медиа-тел» Константин Левчин.