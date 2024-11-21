«Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами

«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, подписали соглашение о партнерстве. Предстоящее сотрудничество будет направлено на объединение отраслевой, технологической экспертизы и комплексных предложений для цифровой трансформации бизнеса.

ТеДо предоставляет аудиторские и консультационные услуги заказчикам из разных отраслей. Среди клиентов нового партнера Arenadata — крупнейшие компании России из сфер финансов, ритейла, телекоммуникаций, промышленности, а также государственного сектора.

«Изменение подходов к управлению данными для их лучшего использования становится сегодня принципиальным фактором любой трансформации бизнеса. Доверие вендору, предлагающему платформу управления данными, — это основная составляющая выбора наших клиентов. Видя стремительно теряющие актуальность технологии западных производителей, наши заказчики стали обращаться за рекомендациями российских разработчиков платформ для получения передовых и технологически перспективных решений. Для нас альянс с Arenadata станет возможностью предложить технологии, которые уже заслужили доверие в России», — отмечает Артем Семенихин, партнер технологической практики «Технологии Доверия».

Arenadata, согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), признана ведущим игроком в большинстве сегментов рынка систем управления и обработки данных (СУБД), а также лидером по продуктовому предложению среди российских разработчиков СУБД и инструментов обработки данных. В этом году вендор представил open source проект Greengage — свободно распространяемую СУБД под лицензией Apache License 2.0 (ASF 2.0), которая будет развиваться как самостоятельный открытый проект в рамках выделенной компании. Greengage, как и ранее Greenplum, послужит основой для разработки коммерческого продукта Arenadata DB (ADB). «Технологии Доверия» со своей стороны отмечают, что open source стал настоящей панацеей для импортозамещения в РФ, но исходя из собственного опыта понимают, что долгосрочное развитие этих инициатив возможно только, если ведущие вендоры будут поддерживать сообщество разработчиков, выкладывая в открытый доступ часть исходного кода своих проектов.

Ключевые продукты, которые ТеДо и Arenadata будут предоставлять заказчикам в рамках совместных проектов:

«Альянс — это взаимодействие игроков ИТ-рынка, результат которого позволяет нашим клиентам получить бóльшую ценность, чем от каждого партнера в отдельности. Глубокая отраслевая экспертиза ТеДо в промышленности, нефтегазовом, финансовом секторах, автомобильной отрасли, розничной торговле, энергетике, дополненная экспертизой Arenadata в области управления данными и внедрении методологии Data Governance на единой платформе, позволит быстрее привести наших совместных клиентов к желаемому результату», — считает Андрей Акулов, директор по стратегическим альянсам Arenadata.