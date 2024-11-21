В ИТ-отрасли спрос на юристов по ВЭД увеличился в два раза в 2024 году

За первые девять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в ИТ-индустрии выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом говорится в исследовании ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Аналитики связывают этот рост с выходом российских компаний на новые торговые рынки и с санкционными ограничениями, влияющими на ведение международного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Исследование было проведено на основе данных, представленных hh.ru. Анализировались вакансии в юридической сфере, содержащие функциональные требования взаимодействия с перечисленными технологиями, за период с 1 января 2023 г. по 30 сентября 2024 г.

В целом, за первые девять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов в сфере ВЭД увеличилось на 26% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Кроме того, за последние два года наблюдается стабильный рост спроса на специалистов в этой области: в 2023 г. он возрос на 35% по сравнению с 2022 г.

Юристы по ВЭД, становятся все более востребованными в таких сферах, как ИТ, непищевые товары народного потребления, логистика и перевозки, розничная торговля. С 2022 г. по настоящее время наблюдается значительный рост числа вакансий в этих областях. В частности, в 2023 г. спрос на юристов по ВЭД в ИТ-отрасли увеличился на 56%, в сегменте непищевых товаров народного потребления — на 43%, в логистических компаниях — на 24%, а в розничной торговле — на 23%.

В свою очередь этот тренд привел к росту заработной платы юристов по ВЭД. Средняя оплата труда юристов в этой области в 2024 г. составляет 97130 руб. Для сравнения, медианная зарплата этих специалистов в 2023 г. составляла 95037 руб., а в 2022 г. — 90000 руб.

При ранжировании зарплатных предложений по отраслям бизнеса наибольшие доходы в 2024 г. ожидаются в энергетическом секторе — 140000 руб., а также в сфере услуг для населения — 135000 руб. Около 120000 руб. могут предложить в сферах ЖКХ, образования, общественной деятельности и НКО. В области искусства, а также в электронике и приборостроении средняя зарплата юристов составляет 110000 руб., тогда как в юридическом консалтинге — 101300 руб. В других отраслях, таких как автомобильный бизнес, ИT, лесная промышленность, перевозки и логистика, промышленное оборудование, непищевые товары народного потребления, управляющие компании многопрофильными холдингами и нефтегазовая отрасль, юристам также предлагают около 100000 руб.

Среди требований работодателей к кандидатам наиболее часто встречаются навыки договорной работы (составление, согласование и заключение договоров), претензионной работы, знание внешнеэкономической деятельности и опыт взаимодействия с арбитражным судом. Не менее важными являются глубокие знания корпоративного и гражданского права. Кроме того, работодатели подчеркивают наличие важных soft skills, таких как владение английским языком и навыки ведения переговоров.

Дмитрий Утукин, юридический рекрутер, сооснователь кадрового агентства по подбору юристов Magiс Staff: «Рост спроса на юристов в области внешнеэкономической деятельности в последние три года связан с изменением торговых партнеров и необходимостью адаптации к новым санкционным условиям. Юристы по ВЭД обеспечивают правовое сопровождение операций с зарубежными контрагентами, помогая компаниям ориентироваться в сложной международной среде. Раньше основными задачами юристов по ВЭД были вопросы таможенного регулирования и контрактной работы. Сейчас же к ним добавились санкционный комплаенс, логистика платежей, а также анализ рисков, связанных с контрагентами из недружественных стран. Юристам приходится разбираться в санкционных режимах и отслеживать новые пакеты санкций США и ЕС. Даже перевод денег в дружественные страны, такие как Казахстан или ОАЭ, стал сложнее. Поэтому сегодня юристу важно понимать механизмы транзакций, учитывать, в каких банках вероятнее открыть счет, и знать, как отвечать на запросы по KYC и AML, работая в тесном сотрудничестве с финансистами. В 2025 г. стоит ожидать дальнейшее увеличение спроса на юристов с компетенциями в ВЭД, так как компании будут продолжать искать новых поставщиков и рынки сбыта. При сохранении влияния международной обстановки на торговые условия востребованность юристов, способных быстро адаптироваться к новым правилам и санкциям, будет только расти».