Мария Голяндрина назначена заместителем генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию «Билайна»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о назначении Марии Голяндриной на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию. Мария будет курировать все HR-направление компании: подбор, обучение и развитие персонала, работу с вовлеченностью сотрудников и HR брендом, развитие систем вознаграждения. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

До прихода в «Билайн» Мария занимала руководящие должности по управлению персоналом в крупнейших российских компаниях: НЛМК, ПГК, а также МТС и АФК «Система». Среди ее успешных проектов обеспечение работы крупнейших компаний в условиях дефицита кадров, цифровизация и внедрение HRtech решений, развитие систем мотивации и вознаграждения.

Билайн Мария Голяндрина

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»: «Мы находимся в начале нового стратегического цикла с большими планами развития и высокими амбициями усиления позиций «Билайна» на рынке. Я убежден, что это по плечу только сильной команде профессиональных, ярких и вдохновленных людей, которым компания открывает возможности самореализации и развития в комфортной обстановке и в привлекательных условиях. Именно такую среду, культуру и HR-бренд мы формируем в «Билайне». Назначение Марии Голяндриной на должность HR-директора – это большой шаг и усиление команды для достижения наших целей. Уверен, что ее опыт и экспертиза позволят нам ускориться на этом пути».

Мария Голяндрина, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию «Билайна»: «Я рада присоединиться к команде «Билайна» и начать вместе решать задачи развития компании и сотрудников. Уверена, что вместе мы сможем достичь новых успехов и найти ответ на любые вызовы, преобразовав их в возможности. «Билайн» – компания с очень яркой историей, известная особым отношением к сотрудникам. И я с нетерпением жду, когда смогу поделиться своим опытом и усилить команду».

Мария Голяндрина приступит к своим обязанностям 2 декабря 2024 г.