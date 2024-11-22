CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Новая эпоха для музыкантов: МФТИ представил сервис для мгновенного распознавания нот

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали сервис Audio2MIDI, способный преобразовывать музыкальные аудиозаписи в нотные партитуры с помощью искусственного интеллекта. Продукт не только значительно упрощает процесс создания нотных записей, но и решает множество актуальных проблем в музыкальной индустрии. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В частности, авторы проекта отмечают, что ручное создание нотных партитур требует много времени и усилий, а современные музыкальные ИИ модели не находят широкого применения из-за недостатка качественных данных в формате MIDI. Audio2MIDI предлагает музыкантам и композиторам высокую точность преобразования даже самых сложных полифонических композиций. Теперь получить нотную партитуру для игры на пианино можно за несколько мгновений.

Сервис работает в «Телеграмме». Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо запустить бот Audio2MIDI, нажать «Старт», выбрать в меню нужную задачу: распознать ноты из песни, разделить песню на голос и аккомпанемент, получить текст песни по названию или ключевым словам, скачать песню по этим параметрам.

«Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне, иногда играю на пианино и подбираю мелодии на слух из песен, которые мне нравятся. В процессе я понял, что автоматизация поиска нот и создания аранжировок с помощью ИИ могла бы сильно облегчить жизнь музыкантам. Это также стало бы полезным для обучения генеративных моделей музыки на основе нот. Так появилась идея нашего сервиса, который автоматически генерирует нотную аранжировку по песне, открывая новые горизонты и делая музыку доступной для каждого, независимо от уровня музыкального слуха», — сказал автор проекта, студент МФТИ, победитель конкурса на грант российского фонда «Содействие инновациям» Дмитрий Протасов.

Audio2MIDI также может представлять интерес для музыкальных платформ и магазинов, предлагая API для генерации обширных датасетов нот, что может значительно улучшить обучение моделей генеративной музыки. Кроме того, сервис может применяться в юриспруденции для проверки оригинальности музыкальных композиций и анализа треков на наличие плагиата в условиях авторских споров.

На данный момент сервис доступен бесплатно. В дальнейшем разработчики обещают расширить функционал, добавив возможность создания партитур для других инструментов и оркестровых партий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще