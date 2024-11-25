«Авито Работа»: Москва возглавила рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплатных предложений осенью 2024 года

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги осени 2024 г. и выяснили, что среди регионов России наибольший прирост средних зарплатных предложений для новых сотрудников при сравнении год к году зафиксирован в Москве — соискателям стали предлагать на 21% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Осенью 2024 г. московские работодатели предлагали кандидатам в среднем около 99476 руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В Москве по росту средних предлагаемых зарплат лидирует направление HoReCa. Здесь работникам кухни и пищевого производства стали предлагать зарплату в среднем на 27% больше, чем годом ранее.

Заметный рост также наблюдался в Воронежской области, где средние зарплатные предложения для новых сотрудников с осени 2023 г. выросли на 17% и достигли 77708 руб. в месяц при графике «полный день». В этом регионе наибольший прирост средних предлагаемых зарплат оказался у работников кухни и пищевого производства (+55%).

В Новосибирской области и Краснодарском крае работодатели увеличили средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на 15%. В среднем в этих регионах компании указывали в вакансиях для новых сотрудников суммы в 71164 руб. и 76266 руб. в месяц соответственно. В Новосибирской области наиболее заметный рост средних зарплатных предложений зафиксирован у водителей и курьеров (+43%), а в Краснодарском крае — у складских работников (+39%).

Санкт-Петербург замыкает пятерку регионов-лидеров: в Северной столице средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 14% и достигли 84708 руб. в месяц при условии полной занятости. В этом городе наибольший рост зарплатных предложений пришелся на работников социальной сферы, искусства и культуры — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 35% больше, чем годом ранее.

Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.