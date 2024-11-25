CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: Москва возглавила рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплатных предложений осенью 2024 года

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги осени 2024 г. и выяснили, что среди регионов России наибольший прирост средних зарплатных предложений для новых сотрудников при сравнении год к году зафиксирован в Москве — соискателям стали предлагать на 21% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Осенью 2024 г. московские работодатели предлагали кандидатам в среднем около 99476 руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В Москве по росту средних предлагаемых зарплат лидирует направление HoReCa. Здесь работникам кухни и пищевого производства стали предлагать зарплату в среднем на 27% больше, чем годом ранее.

Заметный рост также наблюдался в Воронежской области, где средние зарплатные предложения для новых сотрудников с осени 2023 г. выросли на 17% и достигли 77708 руб. в месяц при графике «полный день». В этом регионе наибольший прирост средних предлагаемых зарплат оказался у работников кухни и пищевого производства (+55%).

В Новосибирской области и Краснодарском крае работодатели увеличили средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на 15%. В среднем в этих регионах компании указывали в вакансиях для новых сотрудников суммы в 71164 руб. и 76266 руб. в месяц соответственно. В Новосибирской области наиболее заметный рост средних зарплатных предложений зафиксирован у водителей и курьеров (+43%), а в Краснодарском крае — у складских работников (+39%).

Санкт-Петербург замыкает пятерку регионов-лидеров: в Северной столице средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 14% и достигли 84708 руб. в месяц при условии полной занятости. В этом городе наибольший рост зарплатных предложений пришелся на работников социальной сферы, искусства и культуры — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 35% больше, чем годом ранее.

Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

av1.jpg

Регионы России с наибольшим приростом средних зарплатных предложений за осень 2023/2024

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще