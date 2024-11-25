В UserGate назначен директор по работе с государственными структурами

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о назначении Сергея Петренко на должность директора по работе с государственными структурами. Сергей возглавил GR-команду UserGate и расширит деятельность компании в области взаимодействия с государственными органами, создания решений, наиболее полно отвечающих требованиям регуляторов, а также разработки мер, принципов и подходов, повышающих уровень информационной безопасности цифровой инфраструктуры страны.

Сергей работает в сфере ИБ уже более 20 лет. С отличием окончил Академию ФСО России по специальности информационная безопасность телекоммуникационных систем. После завершения государственной службы работал в ИБ-компаниях, разрабатывающих различные сертифицированные средства защиты информации, в том числе в интересах государственных органов: ФНС России, АО «Гознак» и ряда других.

Прошел путь от менеджера продуктов направления криптографических библиотек до заместителя руководителя Центра научных исследований и перспективных разработок компании «ИнфоТеКС». Инициировал создание отдела квантовых технологий, в котором были реализованы и сертифицированы инновационные продукты с технологией квантового распределения ключей.

В роли директора по продуктам «Аладдин Р.Д.» разработал, сертифицировал и вывел на рынок ряд уникальных продуктов для обеспечения безопасного удаленного доступа и для однонаправленного переноса информации из открытого в закрытый контур.

В UserGate Сергей Петренко перешел из компании МТС, где занимал должность директора по продуктовому портфелю подразделения Red Security. За два года работы ему удалось построить новое бизнес-подразделение, набрать команду, выстроить процессы и сформировать портфель из сервисов информационной безопасности (Managed Security Services) и собственных продуктов.

На протяжении всей карьеры Сергей занимается научно-исследовательской деятельностью в коммерческих и государственных структурах, таких как ФГКНУ «Академия криптографии Российской Федерации» и Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации». Он является соавтором восьми рекомендаций по стандартизации для применения отечественных криптографических механизмов в платежной системе «Мир» и одного патента в области доверенной загрузки операционных систем.

В текущей должности Сергей Петренко будет отвечать за усиление позиций UserGate на рынке государственных заказчиков, заниматься вопросами лицензирования деятельности компании и сертификации разрабатываемых продуктов для обеспечения их соответствия всем требованиям, предъявляемым к ИБ-решениям, применяемым в регулируемых сегментах рынка. Кроме того, Сергей будет представлять компанию в профильных министерствах и ведомствах, а также участвовать в работе технических комитетов по стандартизации.

«UserGate последние годы показывает просто выдающиеся темпы роста. Из компании-разработчика самого первого в России NGFW-решения она выросла в поставщика целой экосистемы собственных продуктов и услуг, которые могут обеспечить комплексную защиту цифровой инфраструктуры любой компании и организации вне зависимости от масштаба и сферы деятельности, — отметил Сергей Петренко. — Это свидетельствует, как о правильно выбранной стратегии технологической независимости, на которую сделало ставку руководство компании много лет назад, так и об успешно реализованной тактике работы на специфическом, но при этом активно растущем российском рынке».

«UserGate растет стремительными темпами не только в плане объемов бизнеса и продуктового портфеля, но и в плане команды. Я очень рад, что все больше профессионалов рынка с большим опытом и послужным списком видят в нашей компании надежного и перспективного партнера как для развития собственных компетенций и возможностей, так и для того, чтобы сделать свой вклад в становление российской технологической отрасли, — сказал Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate. — Уверен, что нам будет очень полезен опыт и энергия Сергея для решения всего спектра стоящих перед его подразделением задач».