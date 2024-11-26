SkillStaff запустил новый формат сотрудничества с ИТ-специалистами

SkillStaff открыл доступ на платформу ИТ-специалистам со статусом ИП или самозанятых по всей стране. Теперь ИТ-работники могут самостоятельно выбирать проекты и регулировать рабочий график. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff запустил новое направление для ИТ-специалистов, имеющих статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Нововведение позволит айтишникам самостоятельно выбирать проекты и выстраивать взаимодействие с клиентами напрямую, а компаниям – быстрее закрывать потребности в самостоятельных высококвалифицированных кадрах с рынка.

Включение самозанятых и индивидуальных предпринимателей на платформу SkillStaff обусловлено ростом их количества в стране.

«Сейчас все больше ИТ-специалистов стремятся к гибкой занятости. Осознавая эту тенденцию, мы разработали решение, позволяющее ИТ-профессионалам интегрироваться в интересные проекты и сохранять комфортные для них условия. Наше исследование рынка ИТ-аутстаффинга в России показало, что уже 26% ИТ-специалистов зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Мы уверены, что в дальнейшем эта цифра будет расти», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Идея была протестирована в рамках пилотного проекта, и полученные результаты позволили SkillStaff продолжить развитие этого направления. Тесты показали, что формат работы через платформу позволяет обеспечить безопасность найма. Компания проверяет специалистов на благонадежность, включая наличие у них действующего статуса индивидуальных предпринимателей или самозанятых, отсутствие банкротств, судебных дел и другие критерии.

Рынок ИТ-аутстаффинга демонстрирует стремительный рост и значительное развитие. Согласно исследованию SkillStaff и BCGroup, ожидается, что в 2024 г. объем рынка аутстаф-услуг достигнет отметки в 265 млрд руб., что на 18% больше по сравнению с 2023 г. (224 млрд руб,). Также прогнозируется, что рост продолжится: в 2025 г. рынок увеличится еще на 18%, а в 2026 г. – на 17%.