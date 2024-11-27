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«Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, зарегистрировала собственное мобильное приложение «Лента Спутник». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

С помощью приложения «Лента Спутник» сотрудники могут проходить обучение, работать с планограммами и биржей смен, проходить адаптацию, подписывать документы через КЭДО, оформлять отпуска, больничные листы, видеть структуру должностей, дни рождения коллег, получать корпоративные новости и другую полезную информацию. Также в сервисе можно оперативно найти нужный магазин и посмотреть по нему все данные.

Разработка решения началась несколько лет назад, в 2024 г. проект был завершен и масштабирован на всю компанию. К разработке привлекались компании АСД Технолоджиз Рус, ООО «Клеверикс», ООО «Новардис Консалтинг», ООО «АКСИС ПРО».

За два года в приложении зарегистрировались 97% процентов работников торговой сети, NPS приложения – 63%.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала программный продукт.

Директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев: «Мобильное приложение «Лента Спутник» – пример современного технологичного проекта, именно таким должен быть сегодня кадровый сервис для сотрудника. Для нас это был амбициозный и важный проект, так как аккумулировать работу более 40 тыс/ сотрудников и погружать их в единое инфополе – непростая задача. Ценности проекту добавляет его интеграция с важными системами «Ленты», что помогает нам быстрее и эффективнее решать процессные задачи. За несколько лет работы над приложением «Лента Спутник» у наших ИТ-специалистов появилась экспертиза в создании уникальной технологичной платформы, и сегодня мы выделяем этот проект в отдельный цифровой продукт, которым готовы делиться c другими игроками рынка».

Ранее «Лента» зарегистрировала собственное программное обеспечение Gismark, которое контролирует все этапы работы с маркированным товаром.

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