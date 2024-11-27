CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

В «Билайне» назначен вице-президент по маркетингу

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Элеоноры Романовой на должность вице-президента по маркетингу. Элеонора будет полностью отвечать за бренд «Билайна», включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании.

До прихода в «Билайн» Элеонора Романова занимала ключевые позиции в крупнейших российских компаниях. В частности, в S7 Group она возглавляла маркетинговую и PR-функции. Под ее руководством находились несколько департаментов, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

Проекты Элеоноры и ее команды неоднократно отмечались на российских и международных конкурсах.

Кроме работы в маркетинге, Элеонора также имеет успешный опыт в управлении персоналом и проектами устойчивого развития. Она с нуля создала ESG-направление S7, инициировала выпуск нефинансовой отчетности и помогла компании в короткие сроки занять сильные позиции в ранкингах по устойчивому развитию.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Наш бренд – это легенда и одна из самых сильных сторон нашей компании. Он не только узнаваем и привлекает клиентов и сотрудников, но и служит им вдохновением. Поддерживать, придумывать заново, наполнять новыми смыслами такой масштабный бренд как «Билайн» под силу только лидеру с уникальным опытом и сильными достижениями. Элеонора Романова – настоящий профессионал, который понимает, как сделать бренд любимым, а с помощью маркетинга усилить бизнес и вывести его на принципиально новый уровень. Ее экспертиза поможет нам реализовать наши амбициозные планы».

Элеонора Романова, заместитель генерального директора по маркетингу «Билайна», сказала: «Билайн» — один из самых сильных и узнаваемых российских брендов: яркий, самобытный, он не раз выходил за рамки привычных шаблонов, вдохновляя не только телекоммуникационную отрасль, но и весь рынок в целом. «Билайн» ежедневно сопровождает миллионы пользователей, помогая сохранять радость общения, поддерживать темп современной жизни и развивать бизнес. Нам предстоит решить множество задач, чтобы наши продукты стали еще удобнее, безопаснее и технологичнее. Я рада присоединиться к команде «Билайна» и надеюсь, что мой опыт поможет найти новое прочтение бренда, сохранив его наследие».

Элеонора Романова приступит к своим обязанностям 2 декабря.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

В России создали не имеющие аналогов композиты для гибкой электроники

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов

Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще