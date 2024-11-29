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Selectel увеличил объем размещения до 4 млрд рублей на фоне повышенного спроса на дебютный флоатер

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения пятого выпуска облигаций.

Объем выпуска составил 4 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Выплата купона – ежемесячная.

Общий спрос инвесторов составил 4,8 млрд руб. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 млрд руб.

«Selectel впервые предложил инструмент с плавающей ставкой, что отвечает текущим запросам инвесторов и рыночной конъюнктуре. Эффективная бизнес-модель Selectel, активный рост и высокая степень надежности, подтвержденная ведущими кредитными агентствами, позволила нам покрыть книгу в первые часы сбора заявок и увеличить объем выпуска. Это говорит о привлекательных условиях размещения для инвесторов и об их доверии к компании как к эмитенту, — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Планируем направить привлеченные средства на поддержание активного будущего роста бизнеса».

Сбор заявок прошел 29 ноября 2024 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря 2024 г. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 г.

Ожидается включение нового выпуска облигаций в состав Рынка инноваций и инвестиции Московской биржи (РИИ), куда входят все предыдущие выпуски облигаций Selectel. Одним из преимуществ РИИ являются налоговые льготы для инвесторов.

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