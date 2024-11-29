ВлГУ и «Ред Софт» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Основные направления сотрудничества включают: совместную разработку образовательных программ и курсов для студентов ВлГУ, ориентированных на современные технологии и тренды в области разработки ПО; проведение научных исследований и поддержка проектов в сфере информационных технологий; создание условий для стажировок и практики студентов ВлГУ в компании «Ред Софт»; реализацию инициатив по поддержке молодых талантов в ИТ-отрасли Владимирской области.

«Ред Софт» уже несколько лет сотрудничает с Владимирским государственным университетом. Преподаватели ВлГУ активно включились в процесс обучения по продуктам компании. Специально для этого были организованы дистанционные курсы, которые успешно прошли многие сотрудники вуза.

Совместная работа в рамках подписанного соглашения будет способствовать повышению квалификации преподавателей ВлГУ, улучшению качества образовательного процесса и подготовке высококвалифицированных специалистов для ИТ-индустрии региона.

«Для нас сотрудничество с «Ред Софт» – это возможность интегрировать практический опыт одной из ведущих компаний отрасли в учебный процесс. Наши студенты получат доступ к технологиям и реальным проектам, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Мы уверены, что совместная работа принесет плоды как для системы образования, так и для экономики региона», — сказал ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе.

«Подписанное сегодня соглашение с ВлГУ позволит объединить усилия обеих сторон по поиску юных талантов и их обучению. Мы видим огромный потенциал в совместной работе с образовательным учреждением, которое пользуется авторитетом не только во Владимирской области, но и по всей стране. Вместе мы готовы создавать новое поколение профессионалов в ИТ-сфере», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.