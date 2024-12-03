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Компаний, работающих над удержанием персонала, стало больше

Кадровый голод заставляет компании прилагать больше усилий по удержанию персонала. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Если 11 лет назад об удержании персонала чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов, то сегодня становится все больше компаний, которые удерживают от увольнения буквально всех и каждого (12% в 2011 г. и 25% 2024 г.). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Характеризуя работников, которых стремятся удержать от ухода, представители компаний называли не только руководителей, профессионалов своего дела, редких и «узких» специалистов, но и талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компаний, и даже просто позитивных «середнячков». Основная причина удержания — кадровый голод, но есть и не менее весомые факторы, в частности: дорогое обучение и адаптация, опасение утечки данных к конкурентам, понимание того, что текучесть кадров отражается на климате в коллективе и эффективности бизнес-процессов.

Опросы SuperJob показывают, что большинство написавших заявление «по собственному желанию» можно удержать, порой даже без дополнительных расходов, а предложив, к примеру, интересные проекты, переведя на удаленку или изменив график работы. Универсальный же способ удержания — увеличение заработной платы.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 12 ноября – 2 декабря 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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