«Крайон» и вендор «Нота» объявили о начале стратегического партнёрства

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИТ-решений и вендор отечественного ПО «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») объявили о старте стратегического партнерства. В рамках сотрудничества они планируют объединить накопленную экспертизу и опыт для развития и завершения работы над «Нота Юнион» – российской HR-платформой для автоматизации рекрутмента, входящей в продуктовый портфель разработчика. Совместно партнеры смогут предлагать и дистрибутировать решение.

«Нота Юнион» – гибкая система, созданная для упрощения процесса подбора персонала, а также повышения эффективности работы рекрутеров в различных отраслях. Продукт позволяет улучшить конверсии принятых офферов квалифицированными специалистами, а также в разы снизить расходы на HR и на развертывание аппаратной части. Оптимизация бизнес-процессов и принятие более последовательных решений при приёме кандидата в штат, в свою очередь, позволит снизить затраты, увеличить прибыль и повысить конкурентоспособность на рынке.

Одним из ключевых аспектов сотрудничества двух компаний станет внедрение современных методов автоматизации и анализа, а также совершенствование системы защиты персональных данных.

«Мы всегда были нацелены на сотрудничество с производителями передовых технологий и решений, отвечающих самым строгим требованиям к инновационности, эффективности и производительности. Сотрудничество с «Нота» открывает перед нами новые возможности для роста и позволяет предложить нашим клиентам продукты, которые полностью меняют подход к управлению бизнесом. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества в области синергии с нашим направлением, связанным с искусственным интеллектом и чат-ботами. В рамках этого направления мы активно работаем над автоматизацией процессов найма и адаптации персонала, что станет ценным дополнением к нашему портфелю HR-решений, где уже есть портальные решения, автоматизация процессов и КЭДО», — отметил Аркадий Золотовицкий, руководитель направления развития бизнес-решений «Крайон».

«За 11 месяцев 2024 г. рынок HR-Tech уже увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом, — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота», коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга «Т1», — В последние несколько лет особое внимание уделяется внедрению новых технологий в управление персоналом и повышению уровня автоматизации HR-процессов. Партнерство с «Крайон» — значительный шаг в реализации нашей стратегии по предложению высокоэффективных решений для бизнеса. Мы уверены, что объединение усилий позволит усовершенствовать платформу и обеспечить клиентам еще более высокий уровень надежности и удобства».