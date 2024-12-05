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LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и ИТ-компания BPM-Expert объявили о партнерстве в рамках продвижения и внедрения решений «LDM.КЭДО» и «LDM.Документооборот» в инфраструктуру заказчиков. Компания BPM-Expert расширит портфель своих продуктов решениями от LDM, а также предложит собственные компетенции в области их настройки, поддержки и адаптации под специфику различных отраслей и потребностей бизнеса.

ИТ-решения LDM разработаны на основе микросервисной платформы. Система «LDM.КЭДО» обеспечивает безопасный обмен кадровыми электронными документами между компанией и сотрудниками в соответствии с законодательными требованиями. «LDM.Документооборот» представляет собой масштабируемую систему для внутреннего электронного документооборота, предназначенную для средних и крупных организаций. BPM-Expert – российская ИТ-компания со специализацией в области автоматизации бизнес-процессов, имеет опыт сотрудничества с государственными и крупными коммерческими организациями.

Яна Смагина, руководитель проектного офиса BPM-Expert, сказала: «Мы рады сотрудничеству с компанией Lansoft, чьи продукты полностью соответствуют нашей стратегии внедрения современных и высокоэффективных ИТ-решений. Партнерство с Lansoft позволит нам предложить клиентам новые инструменты для автоматизации документооборота и оперативного запуска бизнес-процессов, что станет важным шагом на пути к цифровизации компаний. Соглашение подтверждает наше стремление развивать партнерские отношения с ведущими разработчиками ИТ-решений и предоставлять клиентам эффективные инструменты для автоматизации их бизнеса».

Ксения Чупа, менеджер по работе с партнерами LDM, отметила: «Работа с интегратором, который имеет богатый опыт внедрения различных систем управления цифровым контентом, является ценным активом. Это сотрудничество поможет качественно улучшить взаимодействие с потенциальными клиентами и обеспечить дополнительную поддержку со стороны партнера. Уверены, что опытная команда сможет в будущем внедрять готовые решения и делать доработки на базе нашей платформы, которые будут эффективно реализовывать более специфические задачи клиентов».

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