Импортозамещение программистов: сколько может зарабатывать 1С-разработчик сегодня

С введением все более жестких санкций, затрагивающих ИТ-инфраструктуру, российские компании активно переходят на отечественное программное обеспечение. Одной из ключевых платформ для автоматизации в России является «1С» — решение, позволяющее бизнесу организовывать учет и автоматизировать процессы. Однако на рынке наблюдается серьезный дефицит квалифицированных специалистов по «1С». Сегодня 1С-разработчикам готовы платить в среднем более 165 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители онлайн-университета «Зерокодер».

На текущий момент на сайте hh.ru открыто 37176 вакансий, из которых 4368 размещены только за последние сутки. Это превышает количество вакансий для разработчиков других языков программирования, таких как Python (11914 вакансий, включая Data Science), JavaScript (6865 вакансий), Java (5357 вакансий) и PHP (3266 вакансий). При этом число соискателей, которые указали на hh.ru, что ищут работу 1С-программистом, составляет 7375 человек.

Исследование рынка труда

Команда онлайн-университета «Зерокодер» провела анализ 5651 актуальной вакансии из 280 городов России, Белоруссии и Казахстана. Исследование отражает ситуацию на рынке труда в ноябре 2024 года и основывается на данных hh.ru. Идея пришла в результате планирования запуска нового образовательного курса по 1С-разработке с возможностью оплаты обучения после трудоустройства.

Средняя зарплата 1С-разработчика в России составляет 170 тыс. рублей. При этом: для офисных вакансий — 165 тыс. руб.; для удаленных вакансий — 182 тыс. руб.

Удаленную работу предлагают 30% работодателей

Лидеры по зарплатам

Москва: 216 тыс. руб. Белгород: 195833 руб. Казань: 183 тыс. руб. Курск: 184 тыс. руб. Оренбург: 201 тыс. руб. Санкт-Петербург: 181 тыс. руб. Симферополь: 186 тыс. руб.

В малых городах с населением менее 300 тыс. человек открыто от двух до пяти вакансий, что затрудняет проведение репрезентативного анализа. Средняя зарплата здесь составляет 145 тыс. руб., за исключением городов Московской области (Химки, Мытищи, Щелково и др.), где средняя зарплата превышает 200 тыс. руб.

1С-разработчики в Казахстане и Белоруссии

Средняя зарплата в Казахстане — 119 тыс. руб.

В Белоруссии — 134 тыс. руб.

Зависимость зарплат от опыта

Анализ распределения заработных плат в России

Тренды рынка и новые возможности обучения

В условиях геополитической нестабильности российским компаниям важно создавать устойчивую ИТ-инфраструктуру, независимую от западных технологий. Это приводит к росту спроса на разработчиков отечественных решений, таких как 1С. На горизонте одного-двух лет ожидается значительный эффект от импортозамещения в ИТ-отрасли. Однако традиционное обучение программированию остается сложным из-за высокого порога входа: требуется знание синтаксиса, математики и алгоритмов.

«Зерокодер» в декабре 2024 г. запускает курс по 1С-разработке с оплатой обучения после трудоустройства.