ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, выводят сотрудничество на новый уровень. Группа компаний добавила в продуктовый портфель систему для учета и управления активами SimpleOne ITAM и будет оказывать услуги по внедрению и сопровождению ITAM-решения, которое обеспечит заказчикам прозрачность использования ИТ-активов на протяжении всего жизненного цикла, снижение затрат и автоматизацию бизнес-процессов.

SimpleOne ITAM — система для управления аппаратными ИТ-активами, разработанная с учетом лучших мировых практик. Заказчики, используя SimpleOne ITAM, решают следующие задачи — оптимизируют бюджет на закупку ПО, аппаратных ресурсов и контролируют расходы, повышают эффективность использования активов, снижают риски для инфраструктуры за счет раннего обнаружения неавторизованных изменений. С помощью ITAM-системы клиенты прогнозируют расходы на основе реальных потребностей, автоматизируют трудоемкие процессы учета и минимизируют риски появления избыточных активов.

ГК Softline одной из первых в России начала оказывать услуги по внедрению ITAM-систем около 10 лет назад и за это время реализовала проекты по управлению ИТ-активами в крупных компаниях из различных отраслей. Группа компаний обладает обширной экспертизой в лицензионной политике разных вендоров в результате работы с ведущими отечественными и зарубежными ИТ-производителями в течение 30 лет. Кроме того, ГК Softline, обладая значительным опытом в этой области, разработала собственные продукты, которые могут дополнять ITАМ-систему в части управления программными активами. Таким образом, компетенции экспертов ГК Softline позволяют организовать внедрение ITAM-системы в инфраструктуре любого масштаба.

Включение SimpleOne ITAM в продуктовый портфель ГК Softline — новый этап в сотрудничестве, в рамках которого уже успешно реализованы проекты внедрения ITSM-системы SimpleOne у заказчиков.

Эксперты ГК прошли сертифицированное обучение по продукту SimpleOne ITAM у вендора. Накопленный опыт позволяет команде ГК Softline быстрее наращивать экспертизу по новому продукту, так как системы ITAM и ITSM созданы на одной платформе SimpleOne.

«Многолетняя экспертиза ГК Softline в управлении ИТ-активами и накопленный опыт команды по внедрению решений на базе нашей платформы обеспечит быструю и качественную интеграцию ITAM-системы в существующие процессы заказчиков», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Компания SimpleOne постоянно развивает и совершенствует инструменты для автоматизации бизнес-процессов, предоставляя клиентам зрелые решения. Сотрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по внедрению у заказчиков гибких инструментов для контроля ИТ-активов. Крупные организации все чаще задумываются о необходимости строгого учета всех активов, так как результат внедрения ITАМ-решения выражается в цифрах — экономии средств без снижения производительности. Клиент получает полную информацию о состоянии ПО и оборудования, что значительно упрощает инвентаризацию и аудит», — отметил Алексей Лыков, руководитель направления ITSM ГК Softline.